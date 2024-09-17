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صحة ومرأة

طريقة عمل اللازانيا، أكلة إيطالية لغداء مميز ومختلف

اللازانيا، فيتو
اللازانيا، فيتو

طريقة عمل اللازانيا، من طرق عمل المكرونة التي يشتهر بها المطبخ الايطالي، وانتشرت طريقة عمل اللازانيا في المطبخ المصري من عشرات السنين، وطريقة عمل اللازانيا تعود أصولها إلى الحضارة اليونانية القديمة.


طريقة عمل اللازانيا الأصلية
 

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل اللازانيا بالوصفة الإيطالية الاصلية، كأشهر المحلات، وبخطوات سهلة ومضمونة النتائج.

اللازانيا بالخطوات

مكونات اللازانيا:
علبة لازانيا مسلوقة نصف سلقة ومبردة ساعتين
ربع كيلو لحم مفروم
حبة بصل متوسطة ومفرومة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة صغيرة ريحان
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بابريكا
مقدار من البشاميل

 

مكونات وطريقة تحضير البشاميل:
5 ملاعق كبيرة دقيق
لتر لبن حليب
3 ملاعق كبيرة سمن أو زبدة
ملح وفلفل

 

ضعي الحلة على نار هادئة، وأضيفي السمن، وعندما يذوب تماما، أضيفي الدقيق، مع التقليب المستمر، حتى يصبح لونه ذهبيا.
أضيفي القليل من اللبن، مع التقليب المستمر بالمضرب السلك، حتى يمتزج الدقيق مع اللبن الحليب مكونًا عجينة.
أضيفي الحليب تدريجيًّا، مع الضرب بالمضرب السلك، وستلاحظين أن قوامها أصبح كريمي، أضيفي الملح والفلفل
استمري في إضافة اللبن الحليب، حتى تنتهي من الكمية كلها، واستمري في التقليب، حتى يأخذ القوام المطلوب، وسيكون لديكي بشاميل كريمي رائع.

 

طريقة عمل اللازانيا:
يشوح البصل مع زيت الزيتون، حتى يذبل في طاسة عميقة، ويضاف له اللحم المفروم.
تتبل بالملح والفلفل والبابريكا، تضاف الصلصة ثم الأوريجانو، وكمية من الماء، ويترك المزيج، حتى ينضج اللحم، على أن يكون طريا وبه صلصة.
ترفع الحشوة من على النار، وتترك جانبا.
في صينية فرن مستطيلة ومدهونة سمن ضعي طبقة من اللازانيا، وطبقة من اللحم، والقليل من البشاميل، ثم طبقة أخرى من اللازانيا، ثم البشاميل، ثم اللازانيا، واللحم، وهكذا حتى تنتهي كمية اللحم واللازانيا، على أن تكون أخر طبقة من اللازانيا، وتوضغ عليها كمية غنية من البشاميل.
يمكنك رش مبشور الجبن الرومي أو الموتزاريلا على السطح.
تدخل فرن تم تسخينه، وتطهى في فرن متوسط الحرارة مدة نصف ساعة.

 

طريقة عمل مكرونة وايت صوص، أكلة سريعة التحضير 

مكرونة وايت صوص


طريقة عمل مكرونة وايت صوص، من طرق الأكلات سريعة التحضير، التي يمكنك تحضيرها في دقائق معدودة، كما أنها أحد أشهر أكلات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن لأي ست بيت أن تجيد عملها بكل سهولة في البيت.

 

وطريقة عمل مكرونة وايت صوص تباع في المطاعم بأسعار لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.

ويمكن احتراف طريقة عمل مكرونة وايت صوص، في البيت، بكل سهولة، فمكوناتها بسيطة، وموجودة في البيت، وخطوات تنفيذها سهلة، الى جانب أنها غير مكلفة.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص زي الجاهزة
ولكل عشاق المكرونة بالصلصة البيضاء المميزة، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مكرونة وايت صوص، زي الجاهزة.

 

مكونات عمل مكرونة وايت صوص
2  كوب مكرونة مسلوقة 
3/4  كوب جزر مقطع قطع صغيرة
3/4  كوب ذرة حلوة ( اختيارى )
3/4  كوب فلفل أخضر رومى

 

خطوات عمل مكرونة وايت صوص: 
تسلق المكرونة في 8 أكواب من الماء، مع إضافة ملعقة من الملح، ثم تصفى، ويضاف لها ملعقة زيت زيتون، حتى لا تلتصق ببعضها البعض.
في طاسة تشوح 4 فصوص من الثوم المفروم، في القليل من زيت الزيتون، ثم يضاف الجزر، والذرة الحلوة، ثم الفلفل الاخضر، مع التقليب المستمر.
وتضاف ملعقة صغيرة ملح، مع التقليب المستمر، حتى ينج الخضار.

 

لتحضير الوايت صوص "الصوص الأبيض":
نرفع على نار هادئة طاسة بها ملعقة كبيرة من الزبد، وملعقة كبيرة زيت الزيتون، وعندما يسخنا، وتذوب الزبدة، يضاف الدقيق، مع التحريك المستمر.
عندما يصل الدقيق للون الذهبي الفاتح، نضيف اللبن الحليب، مع التقليب المستمر، وعندما يصل الخليط لقوام غليظ نوعا ما، نضيف كوب أخر من الحليب، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.
نضيف التوابل، من ملح وفلفل وبابريكا، ثم نضيف الخضروات التي تم تشويحها مسبقا، مع التقليب، حتى يمتزجوا جميعا.
نضيف المكرونة مع التقليب، حتى تمتزج كل المكونات، مع الصوص الأبيض، لتصبح لدينا جاهزة.

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