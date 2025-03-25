الثلاثاء 25 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل اللازانيا، خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

اللازانيا
اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا، اللازانيا من الأطباق الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهى عبارة عن طبقات مكرونة تقدم مع اللحم والصلصة والجبن والبشاميل ، ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل اللازانيا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها ، وفى شهر رمضان المبارك مميزة على الإفطار.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللازانيا.

مكونات عمل اللازانيا:-

لتحضير طبقات اللازانيا:

9 شرائح لازانيا (يمكن سلقها أو استخدام نوع لا يحتاج للسلق)

2 كوب جبن موزاريلا مبشور

نصف كوب جبن بارميزان مبشور

لتحضير صلصة اللحم (الصلصة الحمراء):

500 جرام لحم مفروم

1 بصلة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 حبات طماطم مقشرة ومفرومة أو علبة طماطم مهروسة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة زعتر أو ريحان (اختياري)

لتحضير صلصة البشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

رشة ملح وفلفل أبيض

رشة جوزة الطيب (اختياري)

اللازانيا 
اللازانيا 

طريقة عمل اللازانيا:-

  • لتحضير صلصة اللحم، في مقلاة على نار متوسطة، يُشوح البصل والثوم بالزيت حتى يذبلا.
  • يضاف اللحم المفروم ويُطهى حتى ينضج.
  • تُضاف الطماطم ومعجون الطماطم والتوابل، ويُترك الخليط حتى تتكثف الصلصة (حوالي 15–20 دقيقة).
  • ولتحضير صلصة البشاميل، في قدر، تُذوّب الزبدة، ثم يُضاف الدقيق ويُقلب حتى يصفر لونه قليلًا.
  • يُضاف الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تتكون صلصة ناعمة.
  • تُتبّل بالملح، الفلفل الأبيض، وجوزة الطيب، وتُطهى حتى تثخن قليلًا.
  • لتجهيز اللازانيا، في صينية فرن، توضع طبقة خفيفة من صلصة اللحم، ثم طبقة من شرائح اللازانيا.
  • توضع طبقة من صلصة اللحم، تليها طبقة من البشاميل، ثم رشة من الجبن.
  • تُكرر الطبقات حتى تنتهي المكونات، مع الحرص أن تكون آخر طبقة من البشاميل والجبن.
  • تُوضع الصينية في فرن محمّى مسبقًا على حرارة 180 مئوية لمدة 30–40 دقيقة أو حتى يتحمّر الوجه.
  • يُفضل ترك اللازانيا ترتاح 10 دقائق بعد خروجها من الفرن قبل التقديم لتتماسك الطبقات.
  • وتقدم اللازانيا على المائدة الرمضانية بجانب أنواع مختلفة من المحاشى واللحوم والسلطة والبطاطس المقلية حسب الرغبة فهى لذيذة ومشرفة فى العزومات.
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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل لفطار رمضاني مميز

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أسهل وأسرع غداء، طريقة عمل المكرونة بالصلصة

 

 

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