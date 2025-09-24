اكتشفت غيابهم عن العمل، وكيل صحة الفيوم تحيل أطباء وحدتي "عبود وأبو كساه" للتحقيق

تفقدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وحدتي الرعاية الأولية برقيتي أبو كساه وعبود التابعتين للإدارة الصحية بمركز إبشواي شملت الجولة العيادات "أسنان ـ تنظيم الأسرة" وغرفه المبادرات والتطعيمات ـ غرفة الرعاية ـ غرفة الملفات ومكتب الرائدات وغرفة الإدارة والصيدلية.

خريطة جولة وكيل وزارة الصحة

كما تابعت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، ترددات الوحدات في مختلف العيادات، وأوصت مدير الوحدة بتلافي السلبيات التي رصدتها، وأحالت المتغيبين دون إذن إلى الشؤون القانونية بالمديرية، كما راجعة تقرير البصمة عن الحضور والانصراف.

كما شملت جولة وكيل وزارة الصحة، مستشفى إبشواي المركزي للوقوف على خطوات توفير مكان بديل لوحدة الغسيل الكلوي داخل نفس المستشفى تخفيفا عن كاهل المرضى وذويهم وحتى لا تتعطل الخدمة المقدمة لهم.

وعقدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعًا مع إدارة مستشفى إبشواي المركزي لوضع جدول زمني للانتهاء من تجهيز المكان البديل لوحدة الغسيل الكلوي في زمن لا يزيد عن 72 ساعة، والتخلص من الكهنة خلال 24 ساعة.

