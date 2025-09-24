الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اكتشفت غيابهم عن العمل، وكيل صحة الفيوم تحيل أطباء وحدتي "عبود وأبو كساه" للتحقيق

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

تفقدت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وحدتي الرعاية الأولية برقيتي أبو كساه وعبود التابعتين للإدارة الصحية بمركز إبشواي شملت الجولة العيادات "أسنان ـ تنظيم الأسرة"  وغرفه المبادرات والتطعيمات ـ غرفة الرعاية ـ غرفة الملفات ومكتب الرائدات وغرفة الإدارة والصيدلية.

 

خريطة جولة وكيل وزارة الصحة

كما تابعت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، ترددات الوحدات في مختلف العيادات، وأوصت مدير الوحدة بتلافي السلبيات التي رصدتها، وأحالت المتغيبين دون إذن إلى الشؤون القانونية بالمديرية، كما راجعة تقرير البصمة عن الحضور والانصراف.

 كما شملت جولة وكيل وزارة الصحة، مستشفى إبشواي المركزي للوقوف على خطوات توفير مكان بديل لوحدة الغسيل الكلوي داخل نفس المستشفى تخفيفا عن كاهل المرضى وذويهم وحتى لا تتعطل الخدمة المقدمة لهم.

صحة الفيوم تنظم تدريبا على ميكنة الدواء في المستشفيات العامة والمركزية

صحة الفيوم تناقش آليات الحد من معدلات وفيات السيدات في الحمل والولادة

وعقدت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعًا مع إدارة مستشفى إبشواي المركزي لوضع جدول زمني للانتهاء من تجهيز المكان البديل لوحدة الغسيل الكلوي في زمن لا يزيد عن 72 ساعة، والتخلص من الكهنة خلال 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الحمل والولادة الخدمة المقدمة بمحافظة الفيوم كيل وزارة الصحة وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

حبس المتهمين بالتعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم 4 أيام

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

الفيوم أول الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر عن ضعف سمع حديثي الولادة

وكيل وزارة الصحة الجديد بالفيوم يتفقد مركز غسيل الكلى بالمستشفى العام

وكيل صحة الشرقية يشارك في ورشة عمل "الغسيل البريتوني بالنظام المغلق"

تعيينات جديدة بكليتي الهندسة وطب الأسنان بجامعة الفيوم

الأكثر قراءة

هجوم بالمسيرات على "أسطول الصمود" قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

متعمد، البيت الأبيض يهدد بعد تعطل السلم الكهربائي بترامب وميلانيا والأمم المتحدة ترد (فيديو)

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

القبض نزل، بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads