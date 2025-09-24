الأربعاء 24 سبتمبر 2025
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالصف

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف أعلى الطريق بـمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى توقف الحركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث مروري بالصف

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بـمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف أعلى الطريق بمنطقة الصف، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص  وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

