طالبة تحرر محضرا ضد سائق تتهمه بالتحرش بها في أكتوبر

حررت طالبة بكلية العلاج الطبيعي محضرا بـقسم شرطة أكتوبر ضد سائق تتهمه بالتحرش بها، خلال نزولها من السيارة.

سائق يتحرش بطالبة بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من طالبة بكلية العلاج الطبيعي، تفيد بأنها استقلت سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاص، وأثناء نزولها من السيارة بمدينة 6 أكتوبر قام السائق بالتحرش بها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، تم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

