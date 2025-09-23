الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الواحات بأكتوبر

إصابة 10 أشخاص في
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق الواحات بأكتوبر

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على طريق الواحات بعد جامعة نوال بمدينة السادس من أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع التصادم، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتنحية السيارات المتضررة من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

جهود الإسعاف والمرور

أسفرت الحادثة عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
 

