إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الواحات بأكتوبر

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على طريق الواحات بعد جامعة نوال بمدينة السادس من أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع التصادم، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتنحية السيارات المتضررة من نهر الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

جهود الإسعاف والمرور

أسفرت الحادثة عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.