القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الـ AI عن حرب أكتوبر

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح عن إطلاق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية Al الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر المجيدة وذلك بهدف تعزيز الانتماء والوعي الوطني وتشجيع المواهب الشابة على تقديم رؤى جديدة ومبتكرة تعكس بطولات أكتوبر ودروسها للأجيال الجديدة، في إطار احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وحرص المركز على إحياء الذاكرة الوطنية بوسائل معاصرة ومبتكرة.

وتتيح المسابقة للمشاركين تقديم أعمالهم وفق محاور متنوعة تشمل العبور ومعجزة التخطيط وقصص أبطال منسيين وتبسيط الحكاية للأطفال في صورة قصصية أو كارتونية ودور المرأة في الحرب وقوة الوحدة الوطنية والسلام بعد النصر وشهادات حية من أبطال الحرب حيث ستتولى لجنة من كبار السينمائيين تقييم الأعمال المشاركة وفقًا لمعايير فنية وإبداعية تشمل جودة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والالتزام بالموضوع الوطني والقدرة على التأثير في المشاهد وإيصال الرسالة والتنوع والابتكار في أسلوب السرد.

ومن المقرر يتم منح جوائز لأفضل ثلاثة أعمال متقدمة حيث ينظم المركز القومي للسينما عرضًا خاصًا للأفلام الفائزة وسيحصل الفيلم الحاصل على المرتبة الأولى على جائزة مالية مقدمة من المركز القومي للسينما دعمًا وتشجيعًا للمبدعين الشباب

وتبدأ فترة استقبال الأفلام المشاركة من الأول من أكتوبر وحتى الثلاثين من أكتوبر 2025 ويتم إعلان النتائج وعرض الأفلام الفائزة في احتفالية خاصة بالمركز، على أن يتم تقديم الأفلام المشاركة من هنا.

