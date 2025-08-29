السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

القومي للسينما ينعى السيناريست فاروق عبد الخالق

المنتج والسيناريست
المنتج والسيناريست فاروق عبد الخالق، فيتو

نعى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، المنتج والسيناريست الكبير فاروق عبد الخالق، أحد الأسماء البارزة في تاريخ السينما المصرية، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، تاركًا إرثًا فنيًا وثقافيًا ثريًا.

مسيرة المنتج والسيناريست فاروق عبد الخالق 

وقال المركز لقد جمع الراحل بين الكتابة والإنتاج والنقد، وأسهم في تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، من بينها أفلام «كارت أحمر» (1994)، «فتاة من إسرائيل» (1999)، «القبطان» (1997)، و«موعد مع الرئيس» (1990). 

كما ظل اسمه حاضرًا في المشهد الفني من خلال أعمال حديثة مثل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» (2024)، ومسلسلي «بريستيج» و«مملكة الحرير»، والمقرر عرضهما في 2025.

المركز القومي للسينما 

وإيمانًا من المركز القومي للسينما بقيمته الكبيرة وعطائه المؤثر، فقد تم تكريمه في الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ليبقى تكريمه شاهدًا على تقدير الوسط السينمائي لما قدّمه من إنجازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للسينما الدكتور أحمد صالح السيناريست الكبير فاروق عبد الخالق القومي للسينما فاروق عبد الخالق

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads