القومي للسينما ينعى السيناريست فاروق عبد الخالق

نعى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، المنتج والسيناريست الكبير فاروق عبد الخالق، أحد الأسماء البارزة في تاريخ السينما المصرية، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، تاركًا إرثًا فنيًا وثقافيًا ثريًا.

مسيرة المنتج والسيناريست فاروق عبد الخالق

وقال المركز لقد جمع الراحل بين الكتابة والإنتاج والنقد، وأسهم في تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، من بينها أفلام «كارت أحمر» (1994)، «فتاة من إسرائيل» (1999)، «القبطان» (1997)، و«موعد مع الرئيس» (1990).

كما ظل اسمه حاضرًا في المشهد الفني من خلال أعمال حديثة مثل فيلم «بضع ساعات في يوم ما» (2024)، ومسلسلي «بريستيج» و«مملكة الحرير»، والمقرر عرضهما في 2025.

المركز القومي للسينما

وإيمانًا من المركز القومي للسينما بقيمته الكبيرة وعطائه المؤثر، فقد تم تكريمه في الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ليبقى تكريمه شاهدًا على تقدير الوسط السينمائي لما قدّمه من إنجازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.