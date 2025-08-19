القومي للسينما ينعى الدكتور يحيى عزمي: ترك إرثًا علميًا وفنيًا سيظل خالدا

نعى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وزوج الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

رحيل الدكتور يحيى عزمي

وأكد الدكتور أحمد صالح أن الوسط السينمائي فقد قيمة أكاديمية وفنية كبيرة برحيل الدكتور يحيى عزمي، الذي أسهم بعطائه وإخلاصه في إثراء الحركة السينمائية والأكاديمية بمصر لسنوات طويلة، تاركًا إرثًا علميًا وفنيًا سيظل خالدًا بين طلابه ومحبيه.

وتقدم المركز القومي للسينما بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وتلاميذه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

