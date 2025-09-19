القومي للسينما يعرض 5 أفلام بنادي سينما الإسماعيلية غدا

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح في السابعة والنصف من مساء غد السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

نادي سينما الإسماعيلية

ويتضمن برنامج النادي عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية المتنوعة التي تعكس تجارب شبابية ورؤى فنية مختلفة وهي فيلم تطبيش إخراج رولا أشرف، وفيلم بداية الطريق إخراج يوحنا أشرف، وفيلم العملة الصعبة إخراج صلاح عبد المنعم، وفيلم فليحيا أبو الفصاد إخراج حازم مصطفى، وفيلم المغفلة إخراج محمد سيحو.

وهي أعمال تتناول موضوعات إنسانية واجتماعية بطرح جديد وتفتح الباب أمام نقاشات ثرية حول قضايا المجتمع المصري والعربي.

وتعقب العروض ندوة مفتوحة لمناقشة الأفلام مع الجمهور تديرها الناقدة شاهندة محمد علي.

وسيتم خلالها فتح باب الحوار بين صناع الأفلام والجمهور وإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول الأعمال المعروضة، بما يعزز من ثقافة النقد السينمائي ويحفز المبدعين الشباب على تطوير أعمالهم المستقبلية.

