ملك إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو السلام العادل وهذا ما نطلبه من إسرائيل

ألقى ملك إسبانيا فيليبي السادس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها موقف بلاده الداعم للسلام وحقوق الإنسان، مطالبًا بوقف الانتهاكات في قطاع غزة، ومجددًا الالتزام بحل الدولتين كطريق لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

دعوة لوقف الانتهاكات في غزة

شدد العاهل الإسباني على ضرورة أن توقف إسرائيل "ما ترتكبه من انتهاكات في قطاع غزة"، مؤكدًا أن الوضع الإنساني هناك لم يعد يحتمل مزيدًا من التصعيد.

الالتزام بحقوق الإنسان وحل الدولتين

أوضح فيليبي السادس أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإحلال السلام عبر حل الدولتين، معتبرًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يسهم في إنهاء الصراع وتحقيق السلام بالمنطقة.

قضايا الهجرة واللاجئين

تطرق الملك الإسباني إلى ملف الهجرة، مؤكدًا أهمية إدارته بشكل صحيح، مع عدم التفريط في حقوق اللاجئين واحترام التزامات القانون الدولي.

موقف من الصحراء الغربية

وأكد ملك إسبانيا أن بلاده معنية بالتوصل إلى حل مقبول فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، وفقًا لمقررات الأمم المتحدة وبما يضمن الاستقرار في المنطقة المغاربية.

التزام بالسلام العادل والشامل

وختم كلمته بالتشديد على أن إسبانيا ستواصل العمل من أجل إحلال سلام عادل وشامل قائم على مبادئ القانون الدولي، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.