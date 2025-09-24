أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال الإسرائيلى، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب.

الإجراء الإسباني خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب

كما أكدت الحركة في بيان، أن الإجراء الإسباني يشكل خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي.

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وطالبت حماس مجددًا كافة الدول بفرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ومقاطعته في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي، ودعمًا لعدالة قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

