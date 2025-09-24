ترامب يتوقع توقف الحرب في غزة خلال أيام

كشف مصدر دبلوماسي عن أبرز تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن إعلان وقف إطلاق النار قد يحدث خلال أيام.

تسليم الرهائن وإنهاء دور حماس

أوضح المصدر لقناة “العربية الحدث” أن تسليم الأسرى وإنهاء دور حركة حماس في غزة تمثل أهم خطوط الخطة، باعتبارها خطوة أساسية لإحلال السلام والأمن في القطاع.

المساعدات الإنسانية

وأكد المصدر أن خطة ترامب تركز على إدخال المساعدات إلى غزة عبر المنظمات الدولية، لضمان وصولها بشكل آمن وفعال للسكان المدنيين.

التنفيذ فور وقف إطلاق النار

وأوضح المصدر أن إدخال المساعدات سيبدأ فور إعلان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الخطة تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة الاستقرار تدريجيًا في القطاع.

