الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، وادي دجلة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 وحالة طرد

وادي دجلة
وادي دجلة

انتهت مباراة البنك الأهلي ضد وادي دجلة بالتعادل 1/1 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل أحمد ياسر ريان هدف البنك الأهلي في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، وتعادل تيكا لفريق وادي دجلة في الدقيقة 83، قبل أن يتعرض تيكا للطرد في الدقيقة 88.

واهدر أحمد ياسر ريان فرصة هدف محقق للبنك الأهلي خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد ياسر هدف البنك الأهلي من ركلة جزاء بالدقيقة 63 ثم أدرك وادي دجلة التعادل في الدقيقة 84.

وكشف محمد الشيخ مدرب نادي وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي، 

تشكيل وادي دجلة لمواجهة البنك الأهلي

وضم تشكيل وادي دجلة كل من.. 

 

May be a graphic of ‎2 people and ‎text that says '‎دوری TiLe ሥበደያ meлHr Plurity CLUB(oun 101% HEAF Plurity 101% LUBTwn 1 2 5 6 ン START 8 AMR SHADY DAHROUG KAMAL SCHOLES 10 DIASTY 20 Y.OYA 25 BAHNASY 28 SEIF 32 FAROUK 34 CANDROB SUBS 26 H.HATTAB 26H.HATAB-23AAYMAN-30.ADLY 23 A.AYMAN O.ADLY ABDELATY- KANO 21A.REDA 27 A.REFAAT 9 FRANK 44 SEHMY Plurity klivur MagMa POWERADE CLUBTn وت‎'‎‎

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة وادي دجلة فى الدوري 
 

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو 
خط الوسط..محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي
خط الهجوم..أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل 
ويجلس على مقاعد البدلاء:
أحمد صبحى، محمد بن شرقي، احمد امين اوفا، محمود الجزار، احمد مدبولي، مصطفى دويدار،  محمود عماد، ياو انور،
احمد متعب.

 

ترتيب البنك الأهلي ووادي دجلة بالدوري 

ويتواجد البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بعد الفوز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وفاز البنك الأهلي في الجولة الماضية على بتروجيت بثلاثية نظيفة، بينما فاز وادي دجلة على طلائع الجيش بهدف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد النادري إبراهيم مصطفى البنك الاهلي الدوري المصري بطولة الدوري الممتاز تشكيل وادي دجلة نادي وادي دجلة منافسات بطولة الدوري الممتاز مباريات الدوري المصري مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة

مواد متعلقة

بقيادة شوقي غريب، نجوم أمم أفريقيا 1986 ضيوف مدحت شلبي في مساء الأنوار

تعادل سلبي بين وادي دجلة والبنك الأهلي في الشوط الأول

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

حقيقة شراء تركي آل الشيخ ناديا جديدا في إنجلترا

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

الدوري المصري، وادي دجلة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 وحالة طرد

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

6 بيانات مطلوبة عند التبليغ عن الأطفال الجدد وفقا للقانون

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

6 بيانات مطلوبة عند التبليغ عن الأطفال الجدد وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads