جيش الاحتلال يزعم العثور على 3 أطنان أسلحة في جبل الشيخ السوري

قال جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد، أن قوات لواء "الجبال 810" بقيادة الفرقة 210، تواصل عملها في المنطقة السورية.

مقرات مركزية لقوات الكوماندوز التابعة للنظام السوري السابق في جبل الشيخ

وأدعي جيش الاحتلال في بيان بأنه "خلال الأسبوع تمكنت الكتائب الاحتياطية العاملة تحت قيادة اللواء من تحديد عدة مقرات مركزية لقوات الكوماندوز التابعة للنظام السوري السابق في جبل الشيخ يعتقد أنها كانت ضمن القطاع السوري - اللبناني في عهد الأسد.

ثلاثة أطنان من الأسلحة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكر جيش الاحتلال أنه خلال المداهمة عثرت القوات على معدات عسكرية وأكثر من ثلاثة أطنان من الأسلحة بما في ذلك ألغام مضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، وصواريخ، مؤكدا أن القوات صادرت جميع المضبوطات.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه أن عمليات التفتيش في منطقة الحدود السورية اللبنانية تهدف إلى منع محاولات تهريب الأسلحة بين البلدين، حفاظا على أمن الإسرائيليين وسكان مرتفعات الجولان تحديدا، وذلك علي حد قوله.

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