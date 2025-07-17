الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز ستبقى منزوعة السلاح

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: “وضعنا سياسة واضحة بشأن سوريا وهي أن المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز ستبقى منزوعة السلاح”. 

وزعم نتنياهو في حديثه: “نحقق السلام عبر القوة في 7 جبهات وتوصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات”.  

وادعى نتنياهو: “بسبب نشاطنا المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق وهذا أمر مهم”، زاعما أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وسحب القوات جاء نتيجة عملياته القوية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية أن فصائل تابعة للشيخ الدرزي حكمت الهجري أعلنت فرض حظر التجوال في السويداء بعد الإنسحاب الكامل لقوات الجيش السوري من المدينة. 

انسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت، بانسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، بعد أيام من دخولها في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة التي شهدت اشتباكات دامية مع مقاتلين دروز وقبائل بدوية محلية. 

وجاء الانسحاب بعد إعلان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في خطاب متلفز، تسليم مسؤولية الأمن داخل المدينة إلى وجهاء الطائفة الدرزية والفصائل المحلية، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت "استنادًا إلى المصلحة الوطنية العليا".  

الحكومة السورية لن تسمح بحدوث انتهاكات بحقهم

وقال الشرع في خطابه: "إن حماية المواطنين الدروز وحقوقهم تمثل أولوية مطلقة"، مشددًا على أن "الحكومة السورية لن تسمح بحدوث انتهاكات بحقهم، متعهدًا بمحاسبة كل من تورط في الاعتداء على أبناء الطائفة خلال المواجهات الأخيرة التي خلفت أكثر من 350 قتيلًا، وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان". 

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نتنياهو الجولان الدروز دمشق الجيش السوري سوريا

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