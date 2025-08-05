الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

الحكومة اللبنانية تقرر تغيير اسم جادة حافظ الأسد إلى زياد الرحباني

جادة حافظ الأسد،
جادة حافظ الأسد، فيتو

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم، أن مجلس الوزراء قرر تغيير اسم جادة حافظ الأسد من مطار بيروت الدولي إلى نفق سليم سلام -الطريق السريعة التي تربط مطار بيروت بوسط العاصمة-، إلى جادة ​زياد الرحباني​.

وشرعت لبنان فى عملية تبديل أسماء طرق رئيسية وشوارع وساحات كانت تحمل أسماء رموز النظام السوري السابق، خصوصاً اسم حافظ الأسد، بينما لا تزال بلديات "حزب الله" ترفض هذه الخطوة.

إزالة اسم جادة حافظ الأسد واستبداله بـ زياد الرحباني

وأشار وزير الإعلام اللبناني خلال قراءة قرار مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس جوزيف عون شدد خلال الجلسة على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين في تجاوز الصعاب.

وأوضح بول مرقص، أن "الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقا رئيس الحكومة نواف سلام".

وذكر أن "مجلس الوزراء اللبناني وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية".

مشيرا إلى أنه يوم الخميس ستُعقد جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم ولم نقر بعد الورقة.

 

الحكومة اللبنانية تناقش حصر السلاح بيد الدولة

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أعلن بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 أغسطس، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري.

ولفت نواف سلام، إلى أنه بناء على البيان الوزاري فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء.

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