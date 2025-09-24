ضبط 50 طن زيت سيارات معاد تدويره داخل مصنع غير مرخص بالغربية (صور)

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط مصنع غير مرخص مقام داخل الأراضي الزراعية بإحدى قرى مركز سمنود تخصص في تجميع زيوت السيارات الهالكة وإعادة تدويرها وتعبئتها في عبوات تحمل أسماء شركات كبرى بغرض خداع الجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك بناءً على معلومات وردت لوكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل الوزارة والمهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية يرافقهما أحمد ورد مدير الرقابة التموينية والمفتشون خالد زكي وهاني محمود وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوسط وغرب الدلتا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من المضبوطات داخل المصنع شملت:9000 لتر زيت سيارات هالك جارٍ تبييضه وإعادة تدويره و15000 لتر زيت مدوَّر وجاهز للبيع بالأسواق و2400 كجم تراب تبييض يستخدم في إعادة التدوير و1000 لتر سولار مجمَّع بدون تصريح و2000 لتر "مية نار" بدون بيانات و20000 لتر حمض كبريتيك مخصص للتدوير و10 جراكن زيت فارغة تابعة لإحدى الشركات الشهيرة.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية أن المديرية ستواصل شن الحملات المكثفة على مختلف الأنشطة التموينية بالأسواق، ولن تتهاون مع أي محاولة للغش أو التلاعب بسلامة وصحة المواطنين، مشددًا على أن الرقابة مستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.