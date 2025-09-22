رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أمس حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسى الحفناوى القائم بعمل عميد كلية حاسبات ومعلومات طنطا والدكتور اسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة أمنية البربرى القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والخرجين وأولياء الأمور.

وأعرب رئيس جامعة طنطا عن سعادته بتخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا بقسميها علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى هذه الاحتفالية تأتى تتويجا لسنوات من الجهد والمثابرة، موضحًا أن مجال الحاسبات والمعلومات ليس مجرد تخصص أكاديمي بل هي لغة العصر التي تتحدث بها كل القطاعات والمجالات، داعيا الطلاب إلي مواصلة التعلم وجعل التطور والابتكار شغفًا دائمًا لهم وأن يتذكروا أن المعرفة التي اكتسبوها في الجامعة هي مجرد بداية وأن خبراتهم العملية هي ما سيصقل مهاراتهم ويفتح لكم آفاقًا جديدة.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير إلى أولياء الأمور لدورهم الأساسي في هذا النجاح الذي حققه أبنائهم اليوم ووجه خالص شكره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الحاسبات والمعلومات على جهودهم التي بذلوها لتقديم أفضل مستوى تعليمي، وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

من جانبها هنأت الدكتورة نانسي الحفناوى الطلاب بتخرجهم، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهودهم المشتركة مع أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس ووجهت رسالة للخريجين، حثتهم فيها على مواصلة التعلم وتطوير الذات لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما قدمت الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة على دعمه الكبير للكلية ولكل من ساهم في هذه المسيرة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأولياء أمور الطلاب متمنية التوفيق والسداد لجميع الطلاب في حياتهم العملية والعلمية وأن يكونوا دائمًا نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والعمل والعطاء.

شهدت الاحتفالية إهداء درع الحفل من الدكتورة نانسي الحفناوي للدكتور محمد حسين رئيس الجامعة وتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات والإدارات والعاملين بالجامعة والكلية.

