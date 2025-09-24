محافظ الغربية يستقبل السفير الفرنسي وزوجته قبل بدء جولته بعروس الدلتا

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة السفير الفرنسي في مصر إريك شوفالييه وزوجته وذلك قبل بدء جولته لعدد من المواقع والمعالم داخل عروس الدلتا.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية.

ورحب محافظ الغربية بالسفير الفرنسي مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وإتاحة مساحات أوسع من التعاون في مجالات متعددة مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل جسرًا للتواصل وتبادل الخبرات والثقافات وتعكس عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ أبرز المقومات التي تميز محافظة الغربية موضحًا أنها محافظة غنية بمنتجاتها الزراعية والصناعية والتراثية وتجمع بين الحضارة العريقة والحداثة.

وأكد أن الغربية تضم مجموعة من أهم المزارات الدينية والأثرية والتاريخية مثل المسجد الأحمدي بمدينة طنطا الذي يعد منارة يقصدها الزائرون من داخل مصر وخارجها ومتحف طنطا والمعابد الأثرية في بهبيت الحجارة بسمنود وبصا الحجر ببسيون فضلًا عن مسار العائلة المقدسة الذي يمثل أحد أهم محاور السياحة الدينية في مصر.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المحافظة تشتهر بقرى منتجة تركت بصمتها على الخريطة العالمية مثل قرية شبرابلوله التي تصدر الياسمين للعالم وقرية كتامة التي تعد من أكبر مراكز صناعة الأثاث في مصر فضلًا عن 29 قرية منتجة أخرى منتشرة بأنحاء المحافظة مؤكدًا أن هذه القرى تمثل فرصًا استثمارية واعدة تدعم الإنتاج المحلي وتفتح أبواب التصدير للخارج.

وأضاف المحافظ أن محافظة الغربية على أتم استعداد للتعاون مع الجانب الفرنسي في شتى المجالات سواء الزراعية أو الصناعية أو الثقافية موضحًا أن عروس الدلتا تضع الاستثمار والتنمية في مقدمة أولوياتها وتفتح ذراعيها لكل من يسعى للمشاركة في مسيرة البناء.

ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أرض الغربية مؤكدًا أن هذه الزيارة الأولى له لعروس الدلتا تحمل له الكثير من الانطباعات الإيجابية.

وأوضح أنه كان يسمع كثيرًا عن محافظة الغربية قبل أن يزورها ويعرف أنها أرض طيبة غنية بثقافتها وتاريخها وموطن للعلماء والأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وأشار السفير إلى أن الغربية ارتبطت في ذهنه دائمًا بأسماء لامعة مثل النجم العالمي محمد صلاح ابن قرية نجريج واللاعب الأولمبي أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث والفروسية وغيرهم من الرموز الذين يعكسون قيمة أبناء هذه المحافظة وما تمتلكه من طاقات بشرية هائلة.

وأضاف أن هذه المكانة المتميزة جعلته حريصًا على أن تكون الغربية محطته الأولى في زياراته لمحافظات الدلتا، مشيدًا بما شاهده من مقومات اقتصادية وزراعية وثقافية وما لمسه من جهود واضحة في دعم التنمية والتطوير.

وأكد السفير الفرنسي أن بلاده تنظر بعين التقدير لمحافظة الغربية وما تزخر به من إمكانات وأنه يتطلع إلى فتح قنوات تعاون أوسع معها في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي.

وفي ختام اللقاء أهدى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية درع المحافظة إلى السفير الفرنسي إريك شوفالييه تقديرًا لزيارته الأولى لعروس الدلتا مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد العلاقات المصرية الفرنسية.

فيما أعرب السفير عن امتنانه العميق لهذه اللفتة الكريمة مؤكدًا أن درع الغربية سيظل رمزًا يذكره دائمًا بما لمسه من دفء وترحاب على أرضها الطيبة كما أهدى السفير الفرنسي بدوره شعار دولة فرنسا إلى محافظ الغربية تعبيرًا عن عمق الصداقة والتقدير المتبادل بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.