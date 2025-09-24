الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسماعيلية تواصل حملات القضاء على  النباشين بالأحياء (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تواصل وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة ومباحث ثالث والوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية، حملاتها إزالة أماكن النباشين بالأحياء الثلاثة.   

وحدة سكان الإسماعيلية تناقش مخاطر سرطان الثدي وظاهرة عمالة الأطفال

زراعة الإسماعيلية تناقش إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء (صور)

المستهدف من الحملات 

وشنت الوحدة حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائب حي ثانِ.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على عدة منطقة بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية منها منطقة الخامسة وشارع رضا والتجاري وأمام قسم ثالث.

 

 

نتائج الحملة على أماكن النباشين 

مضيفة أنه تم تحرير عدد ٤ محاضر للنباشين ومحضرين للمحال التجارية وذلك لوجود تجمع للقمامة أمام المحال التجارية وعدم وجود سلة القمامة أمام تلك المحال بالمناطق المذكورة، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.  

 

كما قامت الحملة أيضًا بالمرور على عدة مناطق منها منطقة البلابسة وتم تحرير محضر لمخزن بدون ترخيص وعدم الحصول على رخصة تشغيل من جهاز تنظيم المخلفات، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية القمامة النباشين أماكن النباشين

مواد متعلقة

وحدة سكان الإسماعيلية تناقش مخاطر سرطان الثدي وظاهرة عمالة الأطفال

إدارة البيئة بالإسماعيلية تحذر تجار سوق الجمعة من المخالفات (صور)

زراعة الإسماعيلية تناقش إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

القبض على 3 سيدات و4 أشخاص بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الرذيلة بالعجوزة

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

هل يجوز استخدام الأنسولين المشتق من الخنزير؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads