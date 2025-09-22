مخاوف الرسوم الجمركية تدفع الأوروبيين إلى تجنب المنتجات الأمريكية

حرص المستهلكون في منطقة اليورو، على تغيير أنماط إنفاقهم تحسبا لرسوم جمركية أمريكية مرتقبة، إذ اتجهوا للابتعاد عن المنتجات الأمريكية وخفض الإنفاق على السلع الكمالية، وفق دراسة نشرها البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين.

المستهلكون في منطقة اليورو

وأوضح البنك أن المستهلكين في منطقة اليورو، الذين راكموا مدخرات كبيرة منذ جائحة كورونا، اتسموا بالحذر في قرارات الشراء هذا العام، في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها الرسوم الجمركية، ما أبقى قطاعات رئيسية في اقتصاد التكتل في حالة جمود.

وكشف المسح أن نحو 26% من المستجيبين أبلغوا عن تحولهم بعيدًا عن السلع الأمريكية، فيما أفاد نحو 16% بأنهم خفّضوا إنفاقهم الكلي.

وأشار التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع كانت أكثر ميلًا للاستغناء عن السلع الأمريكية، بينما فضّلت الأسر ذات الدخل المنخفض تقليص إنفاقها بشكل عام، لافتا أيضا إلى أن مستوى الثقافة المالية لعب دورا في توجيه هذه القرارات.

أثر الرسوم الجمركية على الأسعار

وأضاف البنك أن معظم التخفيضات في الإنفاق طالت السلع الكمالية، بينما ظل الإنفاق على الضروريات مستقرا إلى حد كبير، في حين رفع بعض المستهلكين توقعاتهم بشأن التضخم، بما في ذلك على المدى الطويل، ما يشير إلى أن الأثر المتصور للرسوم الجمركية على الأسعار قد لا يكون عابرًا بالكامل.

