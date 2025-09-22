الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مخاوف الرسوم الجمركية تدفع الأوروبيين إلى تجنب المنتجات الأمريكية

المستهلكون في منطقة
المستهلكون في منطقة اليورو

 حرص المستهلكون في منطقة اليورو، على تغيير أنماط إنفاقهم تحسبا لرسوم جمركية أمريكية مرتقبة، إذ اتجهوا للابتعاد عن المنتجات الأمريكية وخفض الإنفاق على السلع الكمالية، وفق دراسة نشرها البنك المركزي الأوروبي اليوم الإثنين.

المستهلكون في منطقة اليورو

 وأوضح البنك أن المستهلكين في منطقة اليورو، الذين راكموا مدخرات كبيرة منذ جائحة كورونا، اتسموا بالحذر في قرارات الشراء هذا العام، في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها الرسوم الجمركية، ما أبقى قطاعات رئيسية في اقتصاد التكتل في حالة جمود.

وكشف المسح أن نحو 26% من المستجيبين أبلغوا عن تحولهم بعيدًا عن السلع الأمريكية، فيما أفاد نحو 16% بأنهم خفّضوا إنفاقهم الكلي.

وأشار التقرير إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع كانت أكثر ميلًا للاستغناء عن السلع الأمريكية، بينما فضّلت الأسر ذات الدخل المنخفض تقليص إنفاقها بشكل عام، لافتا أيضا إلى أن مستوى الثقافة المالية لعب دورا في توجيه هذه القرارات.

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على السلع الأمريكية بقيمة 116 مليار يورو

المركزي الأوروبي يخفض توقعات التضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

أثر الرسوم الجمركية على الأسعار

وأضاف البنك أن معظم التخفيضات في الإنفاق طالت السلع الكمالية، بينما ظل الإنفاق على الضروريات مستقرا إلى حد كبير، في حين رفع بعض المستهلكين توقعاتهم بشأن التضخم، بما في ذلك على المدى الطويل، ما يشير إلى أن الأثر المتصور للرسوم الجمركية على الأسعار قد لا يكون عابرًا بالكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي المنتجات الأمريكية الرسوم الجمركية السلع الأمريكية

مواد متعلقة

99 % تراجعا في صادرات الذهب السويسري إلى أمريكا بسبب الرسوم الجمركية

المركزي الأوروبي يخفض توقعات التضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على السلع الأمريكية بقيمة 116 مليار يورو

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

تنظيم الاتصالات: إيقاف توريد أي أجهزة تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث بداية من هذا الموعد

أحضان وقبلات ترامب لأرملة تشارلي كيرك تثير الجدل، والنشطاء: الرئيس الحنين رزق (فيديو)

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

خدمات

المزيد

قفزة جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads