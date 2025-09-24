رئيس كهرباء القناة يفاجئ جميع قطاعات الشركة

قام اليوم المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة والتي تقع محافظة الشرقية في نطاقها بجولة رافقه فيها أعضاء مجلس إدارة الشركة بعدد من مواقع الشركة.

واستهل الجولة بزيارة مركز تدريب الكوادر الفنية والذي أصبح منارة للعلم والتدريب وتخريج كوادر فنية على أعلى مستوى في كافة التخصصات ويقوم المركز بتقديم دورات نظرية وعملية في لوحات التوزيع والمحولات والعدادات والكابلات.

ورش إصلاح وحدات الديزل

وكذلك الخطوط وتوصيلات المشتركين ومعمل حاسب آلي متطور يتلاءم مع اشتراطات المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ دورات التحول الرقمي كذلك معمل الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كذلك ورش إصلاح وحدات التوليد الديزل وكذلك قاعات لدورات الإدارية والمالية والتجارية ويحتوي المركز على فندق إقامة مجهز بأحدث الأثاث والأجهزة وكذلك مطبخ على مستوى عال ومكتبة وصالات رياضية.

زيارة 11 مخزنا مركزيا

ثم توجه بعد ذلك لتفقد واحد من المخازن المركزية، حيث تمتلك الشركة ١١ مخزنا مركزيا بخلاف مخازن القطاعات والهندسات والذي يوجد بها جميع مهمات الشبكات والتي تتوافر وبكميات كبيرة لتكون الشركة جاهزة دائما لتلبية كافة ما يطلب منها فورًا سواء في المشاريع القومية والاستثمارية والتنموية وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وجودة الشبكات.

المرور على المخازن بأنواعها

ثم توجه بعد ذلك للمرور على مخزن آخر وهو مخزن الكابلات والذي يضم مئات الآلاف من الكيلو مترات من مختلف أنواع الكابلات كما تم مرور على وحدات من الإدارات المهمة والورش الرئيسية والتي أصبحت مصنعا كبيرا يتم بها تصنيع كافة مكونات الشبكة الكهربائية من أعمدة منخفض ومتوسط وصناديق التوزيع والموزعات وكافة أنواع الأكشاك.

ورش إصلاح وتجديد المحولات

وكذلك ورشة إصلاح المحولات الكهربائية والتي يتم فيها إعادة إصلاح كافة أنواع المحولات الكهربائية وبكفاءة وجودة عالية ويتم عمل الاختبارات اللازمة بعد الإصلاح وكذلك ورشة تأهيل كافة الأعمدة الكهربائية للجهد المنخفض والمتوسط والموزعات وصناديق التوزيع وإعادتها مرة أخرى وبجودة عالية.

ورش تصنيع كافة أنواع الأثاث

ثم تفقد ورشة تصنيع الأثاث والتي يتم بها تصنيع كافة الأثاث من مكاتب ومطابخ وغرف نوم ودواليب وسراير وانتريهات وكراسي سواء للعاملين أو لكافة قطاعات الشركة ومراكز خدمة العملاء من المعلوم أن الورش توفر مئات الملايين من الجنيهات سنويا على الشركة وكذلك الاستفادة القصوى بكافة المهمات الخارجة من الشبكات كلها.

أعضاء مجلس الإدارة سعداء بالإنجاز

وقد أبدى أعضاء مجلس الإدارة سعادتهم البالغة بما شاهدوه على الطبيعة والمنظومة التي تدار بها الشركة والتي بفضل الله ومجهود السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وكافة العاملين بالشركة أصبحت منارة وسندا قويا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأصبحت أحد الركائز الأساسية التي تساهم في بناء الاقتصاد المصري.

