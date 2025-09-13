عودة الكهرباء تدريجيا إلى 7 مراكز بالشرقية بعد عطل طارئ

أكد مصدر مسؤول بشركة كهرباء القناة عودة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى 7 مراكز ومدن بمحافظة الشرقية، هي: ههيا، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، منشأة أبو عمر، أولاد صقر، الحسينية، إضافة إلى القرى التابعة لها، وذلك عقب العطل الفني الطارئ الذي تسبب في انقطاع واسع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

فرق الطوارئ تمكنت من إصلاح الجزء الأكبر من العطل

وأشار المصدر إلى أن فرق الطوارئ بالشرقية تمكنت من إصلاح الجزء الأكبر من العطل، فيما تتواصل الجهود لاستكمال أعمال الصيانة وعودة الخدمة بشكل كامل خلال الدقائق المقبلة، مع متابعة دقيقة من غرفة عمليات الكهرباء لضمان استقرار الشبكة.

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف محافظة الشرقية

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت في وقت سابق انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي شمل عدة مراكز، من بينها ههيا والإبراهيمية وأبو كبير وفاقوس ومنشأة أبو عمر وأولاد صقر،الحسينية، إلى جانب القرى التابعة لها، الأمر الذي أثار قلق الأهالي قبل أن تبدأ عودة الخدمة تدريجيًّا.

غياب عمليات الصيانة لخطوط الكهرباء

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان ما حدث في محافظة الجيزة التي شهدت في شهر يوليو الماضي انقطاعًا تامًّا للكهرباء بسبب عطل فني ضرب محطة محولات جزيرة الذهب وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمحطة لما يقرب من 5 أيام فضلًا عن انقطاع خدمات مياه الشرب بالمحافظة بسبب توقف إمدادات الطاقة لمحطة مياه الشرب بجزيرة الذهب مما أدى إلى أزمة كبيرة وغضب لسكاني المحافظة خاصة في ظل درجات الحرارة غير المسبوقة التي سجلتها هيئة الأرصاد الجوية.

