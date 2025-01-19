صيانة لوحات كهرباء محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي استمرار أعمال الحملة الموسعة لعملية دهان وتجميل وصيانة لوحات كهرباء جميع المحطات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي.

متابعة العمل بصفة مستمرة

وأكد عصمت أنه يتابع بصفه مستمرة أعمال التجميل والنظافة العامة التي تتم في جميع المحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي من دهان الأسوار والبلدورات، والطلمبات، وخطوط السحب والطرد والمحابس الخاصة بكل محطة، وتهيئة الأرضيات، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والمظهر العام للمحطات.

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

صيانة اللوحات بالمحطات

وقال رئيس مياه القناة، انه جاري أعمال صيانة لوحات توزيع الكهرباء بجميع المحطات وتغير التالف منها، مؤكدًا أنه فرق الفنيين تم تدريبهم عمليا علي أعلي مستوى لصيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم المختلفة ووظيفة كل نوع، وتوصيل الدوائر الكهربائية التي تخص كل محرك، ومكونات اللوحات الكهربية وخاصة لوحات التحكم بكل محطة سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".



جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

استمرار أعمال فرق الصيانة

وأضاف عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

واوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

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