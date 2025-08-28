كهرباء القناة: زيارة مفاجئة لـ أبو وردة بقطاع بورسعيد

قام، اليوم الخميس، المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتي تقع محافظة الشرقية ضمن نطاقها فى العمل، بزيارة مفاجئة لقطاع كهرباء بورسعيد، متفقدا بعض من هندسات القطاع، وذلك في إطار متابعته لتطوير الأداء والشبكات بكافة قطاعات الشركة والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العمل.

واطلع أبو وردة على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك مراكز خدمة العملاء كما اطلع على برامج الصيانة والصحة والسلامة المهنية والاعطال والتشغيل والتحصيل والضبطية القضائية وشدد على ضرورة العمل على تقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين.

جودة التغذية الكهربائية للمواطنين

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ضرورة جودة التغذية الكهربائية للمواطنين ولكافة المشاريع التنموية والخدمية والقومية والصناعية كما شدد على ضرورة تنفيذ برامج الصيانة بكل دقة وتنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية.

وطالب المهندس سامى أبو وردة بضرورة مكافحة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل كافة مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها مشددا على ضرورة تنفيذ كافة المقايسات وفي وقت وزمن قياسي وطبقا للمواصفات الفنية والعالمية.

وطالب رئيس شركة القناة العاملين ببذل أقصى جهدهم للحفاظ على مكانة الشركة كما قدم الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع كهرباء بورسعيد وكافة العاملين الشرفاء بالشركة لما يبذلونه من جهد وعمل وإخلاص كل الشكر والتقدير والاحترام لكل يد تعمل وتبني في مصر.

