الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كهرباء القناة: زيارة مفاجئة لـ أبو وردة بقطاع بورسعيد

زيارة مفاجئة لأبو
زيارة مفاجئة لأبو وردة بقطاع كهرباء بورسعيد

قام، اليوم الخميس، المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتي تقع محافظة الشرقية ضمن نطاقها فى العمل، بزيارة مفاجئة لقطاع كهرباء بورسعيد، متفقدا بعض من هندسات القطاع، وذلك في إطار متابعته  لتطوير الأداء والشبكات بكافة قطاعات الشركة والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العمل. 

كهرباء الإسماعيلية يقدم شكوى ضد حكم مباراة سموحة لاتحاد الكرة

واطلع أبو وردة على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك مراكز خدمة العملاء كما اطلع على برامج الصيانة والصحة والسلامة المهنية والاعطال والتشغيل والتحصيل والضبطية القضائية وشدد على ضرورة العمل على تقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين.

جودة التغذية الكهربائية للمواطنين 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ضرورة جودة التغذية الكهربائية للمواطنين ولكافة المشاريع التنموية والخدمية والقومية والصناعية كما شدد على ضرورة تنفيذ برامج الصيانة بكل دقة وتنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية. 

وطالب المهندس سامى أبو وردة  بضرورة مكافحة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل كافة مستحقات الشركة حتى تفي الشركة بالتزاماتها مشددا على ضرورة تنفيذ كافة المقايسات وفي وقت وزمن قياسي وطبقا للمواصفات الفنية والعالمية.

موعد مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

وطالب رئيس شركة القناة العاملين ببذل أقصى جهدهم للحفاظ على مكانة الشركة كما قدم  الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع كهرباء بورسعيد وكافة العاملين الشرفاء بالشركة لما يبذلونه من جهد وعمل وإخلاص كل الشكر والتقدير والاحترام لكل يد تعمل وتبني في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس سامى عرفة ابووردة رئيس محلس الادارة شركة كهرباء القناة محافظة الشرقية العضو المنتدب زيارة مفاجئة هندسة القطاع

مواد متعلقة

كهرباء الإسماعيلية يقدم شكوى ضد حكم مباراة سموحة لاتحاد الكرة

موعد مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

استجابة للمواطنين.. تركيب محولين كهرباء بمركز بالحسينية في الشرقية

الأكثر قراءة

سيارتان "اتعجنو" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads