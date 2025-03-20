وزير الكهرباء يفتتح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين بالإسماعيلية

استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته الميدانية إلى منطقة كهرباء القناة وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بلقاء اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك بديوان المحافظة، وذلك للتباحث حول عدد من موضوعات العمل المشترك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية

تناول اللقاء رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية فى نطاق مدينة الإسماعيلية المنطقة الأولى والثانية والمنطقة الصناعية فى نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق وكذلك موضوعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية في تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء فى نطاق المراكز التابعة للمحافظة.

افتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين

تشمل الجولة الميدانية عدد من القطاعات التابعة فى نطاق محافظة الإسماعيلية منها مركز التحكم الإقليمى لمنطقة القناة ومنطقة كهرباء القناة وشركتى شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء ويقوم الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة، يرافقه اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية بافتتاح مركز البيانات التبادلي ومركز خدمة المستثمرين ومركز الطباعة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء وكذلك تناول الإفطار مع العاملين.

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