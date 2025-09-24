الأربعاء 24 سبتمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال: الطائرة المسيّرة المنفجرة في إيلات انطلقت من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة التي سقطت وانفجرت في مدينة إيلات، اليوم الأربعاء، تم إطلاقها من اليمن.

فشل في اعتراض المسيرة القادمة من اليمن

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض المسيّرة، إلا أنها فشلت في ذلك رغم إطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاهها في مدينة إيلات.

إصابات وأضرار من المسيرة اليمنية في إيلات

الحادث أدى إلى إصابة عدد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة، إلى جانب أضرار مادية في موقع الانفجار، فيما تواصل قوات الأمن عمليات التمشيط في المنطقة.

 

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي دولة الاحتلال للاشتباه بتسلل مسيرة.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة القادمة من البحر الأحمر واليمن باتجاه جنوب إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول كفاءة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

