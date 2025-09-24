الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 أشخاص جراء سقوط مسيّرة في إيلات

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط وانفجار طائرة مسيّرة في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

تفاصيل الحادث الواقع في إيلات

ذكرت الهيئة أن الطواقم الطبية هرعت إلى موقع الانفجار، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات تنوعت بين طفيفة ومتوسطة.

استنفار أمني واسع في إيلات

عقب الانفجار، فرضت قوات الأمن والشرطة طوقًا في محيط الموقع، وبدأت عمليات تمشيط مكثفة خشية وجود مسيّرات إضافية أو مواد متفجرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق المسيّرة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الأمنية في المنطقة الحدودية والبحر الأحمر.

يأتي هذا فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي دولة الاحتلال للاشتباه بتسلل مسيرة.



وفي وقت سابق من الخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم بمسيرة على إيلات جنوبي إسرائيل.

