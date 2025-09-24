الأربعاء 24 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في محيط المستشفى الأردني بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط المستشفى الميداني الأردني جنوب غربي مدينة غزة. 

وأفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط ٤٧ شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 34 بمدينة غزة. 

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الأهالي في منطقة مقبرة الرأس في مدينة الخليل.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مفترق السامر بمدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

واقتحمت  قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، بسقوط 20 شهيدًا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

