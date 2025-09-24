الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل للاشتباه بتسلل مسيرة

صافرات الإنذار تدوي
صافرات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي دولة الاحتلال للاشتباه بتسلل مسيرة.

 

مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

وفي وقت سابق من الخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم بمسيرة على إيلات جنوبي إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الفنادق في إيلات المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

 

سقوط مسيرة في إيلات

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات. 

وأكد جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيلات دولة الإحتلال الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال إسرائيل الحوثيون

مواد متعلقة

يا عبدالملك سيأتي دورك، وزير جيش الاحتلال يتوعد زعيم الحوثيين

انفجار وحريق هائل بفندق إسرائيلي في إيلات بعد مهاجمته بمسيرة حوثية (فيديو)

تأجيل كلمة المتحدث باسم جيش الاحتلال بسبب هجوم بمسيرة على إيلات

الحوثيين: استهدفنا مطار رامون في إيلات وهدف عسكري في النقب بـ4 طائرات مسيرة

الأكثر قراءة

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

خدمات

المزيد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads