صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل للاشتباه بتسلل مسيرة

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي دولة الاحتلال للاشتباه بتسلل مسيرة.

مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

وفي وقت سابق من الخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم بمسيرة على إيلات جنوبي إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الفنادق في إيلات المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

سقوط مسيرة في إيلات

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات.

وأكد جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

