الأربعاء 24 سبتمبر 2025
لمدة أسبوع، بدء تلقي طلبات الحجز لمقار إقامة الكلاب والطالبات المغتربين بالوادي الجديد

البرج المخصص للطالبات،
البرج المخصص للطالبات، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها؛ اليوم الأربعاء، عن بدء تلقي طلبات الحجز والتقديم الإلكتروني بمقار الإقامة التابعة للمحافظة، لطلبة وطالبات جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأزهر المغتربين، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسبقية التقديم والأولوية للطالبات، وذلك لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان،

يأتي هذا الإعلان تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء على الطلاب المغتربين وأولياء أمورهم.

وذكر بيان محافظة الوادي الجديد، أن التقديم لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان، من خلال الرابط التالي:
 

لاستيعاب الإقبال المتزايد، تجهيز أحد الأبراج السكنية كمقر إقامة للطالبات المغتربات

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في وقت سابق، بسرعة الانتهاء من التشطيبات الداخلية بأحد الأبراج السكنية الجديدة بشارع الشهيد حازم عبد الخالق في موعد أقصاه السادس من أكتوبر القادم، وتخصيصه كمقر إقامة للطالبات المغتربات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة بمقار سكن الطلاب التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

كما كلف الزملوط؛ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة فتح باب تلقي طلبات التقديم والحجز، وتوفير الآثاث والتجهيزات اللازمة. كما وجّه بطرح المحال التجارية للإيجار لتوفير خدمات للطالبات.

الطلاب المغتربين اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوحدة المحلية لمركز الخارجة محافظة الوادى الجديد مديرية التضامن الاجتماعي

