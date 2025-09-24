محافظ الإسماعيلية للطلاب: الغياب غير مسموح (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس مدينة الإسماعيلية، تزامنًا مع اكتمال الصفوف الدراسية للعام الدراسي الجديد.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

المدارس المستهدفة من الجولة

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بالمرور على مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ثم مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات، التابعتين لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

كما تفقد مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية المشتركة، ومدرسة السلام الرسمية للغات "تعليم أساسي"، التابعتين لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

واختتم "أكرم" جولته بالمرور على مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

مطالبة الطلاب بالاجتهاد

وقدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، مطالبًا الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول.

وأكد على أهمية الانتظام بالمدرسة والحضور، وممارسة الأنشطة المُتعددة، لما لها من دور هام في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالاهتمام بغرس حُب الوطن في نفوس التلاميذ منذ الصغر، وإعداد جيلًا قادرًا على حماية مصلحة الوطن.

جانب من الجولة، فيتو

ووجه المحافظ الوحدات المحلية باستمرار تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات في محيط كافة مدارس المحافظة، والمتابعة اليومية في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ ودخولهم المدارس بكل سهولة ويُسر، علاوة على الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل وخارج المدراس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وفي ختام جولته لمتابعة سير العملية التعليمية، أكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة انضباط العملية التعليمية وانتظام الفصول، ونظافة المدارس من الداخل والخارج، بما في ذلك ترتيب مقاعد التلاميذ (الديسكات).

وأشار إلى حرصه على أن يشمل المرور مدارس بنين وبنات، بمختلف المراحل التعليمية (الثانوي – الإعدادي – الابتدائي)، ومتابعة ما إذا تم تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، والتأكد من وضوح وفهم الطلاب لنظام البكالوريا.

كما حرص على إجراء حوار مع المعلمين لمتابعة الموقف التعليمي، مشيدًا بأن الكثافة الطلابية مناسبة داخل الفصول.

رسالة لأولياء الأمور

ووجه أكرم رسالة لأولياء الأمور قال فيها: "الدولة تتحمل تكاليف كبيرة من أجل تعليم الأبناء، ومن حقها أن تجني ثمار هذا الاستثمار بخريج صالح يفيد المجتمع، والغياب غير مسموح مع ضرورة الالتزام بالانتظام في التعليم".

