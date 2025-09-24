الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة

حملات مرورية، فيتو
حملات مرورية، فيتو

تشهد محافظ الدقهلية، حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بشارع المشاية بالمنصورة.

 

 

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء"، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بشارع المشاية بالمنصورة.

 

 

ضبط الحالة المرورية

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

حملة  تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية

وفي هذا السياق، قامت لجنة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك بشارع المشاية بالمنصورة، وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة لمكافحة المخدرا الادارة العامة لمكافحة المخدر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكشف عن المخدرات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المواد المخدرة رخص القيادة ضبط المخالفين صندوق مكافحه وعلاج الادمان محافظ الدقهلية لمكافحة المخدرات

مواد متعلقة

أسامة حافظ يكتب: اختيار رجل المباراة في الدوري المصري "عبث" والحل سهل

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية سوهاج

طارق النبراوي يتفقد إنشاء نادي المهندسين بالغربية

القبض على قائد دراجة هوائية تشبث بسيارة نقل أعلى كوبري بأسيوط (فيديو)

الأكثر قراءة

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

خدمات

المزيد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads