طارق النبراوي يتفقد إنشاء نادي المهندسين بالغربية

خلال زيارة لمحافظة الغربية، قام المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات - الأمين العام للنقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، بزيارة موقع إنشاء نادي المهندسين بالغربية لمتابعة سير الأعمال والاطمئنان على تقدم المشروع. وذلك بحضورالدكتور تامر الكوراني- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، وأعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية مندوبًا عن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس محمد أبو سليم رئيس حي ثان طنطا.



وأكد النبراوي أن مشروع النادي يمثل "حلمًا طال انتظاره لمهندسي الغربية ومحافظات الدلتا حيث يوجد النادي في موقع متميز على طريق الاسكندرية الزراعي"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى صارت على وشك الافتتاح؛ ليصبح النادي صرحًا يليق بمهندسي الدلتا ويمثل إضافة خدمية ومجتمعية لمهندسي مصر كافة، مؤكدا أن النقابة حريصة على تطوير أنديتها ومقراتها الفرعية في كل المحافظات بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمهندسين.



وعلى هامش الزيارة، جرت مناقشات مع عدد من المهندسين بالغربية تناولت عددًا من الملفات النقابية والمهنية والهندسية، كان أبرزها مقترح قدمه أحد الحضور بشأن مشروع لريادة الأعمال يستهدف دعم المهندسين في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة، وجرى التأكيد أن المقترح سيُدرس بعناية ضمن خطط النقابة المستقبلية، مع بحث آليات المساهمة في مساندة المهندسين الشباب في هذا الصدد من قبل النقابة العامة والنقابات الفرعية.

كما شارك وفد النقابة العامة في احتفالية تكريم المهندسين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس التي نظمتها نقابة الغربية، إضافة إلى تكريم المتفوقين من أبناء المهندسين.

