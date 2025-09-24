الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رياضة

أسامة حافظ يكتب: اختيار رجل المباراة في الدوري المصري "عبث" والحل سهل

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

ما حدث في مباراة الأهلي وحرس الحدود واعتراض ياسر إبراهيم على عدم حصوله على جائزة رجل المباراة وهي طريقة بالمناسبة غير لائقة، يجعلنا نفكر أننا يجب أن نتوقف عند طريقة اختيار رجل المباراة في الدوري المصري.

أزمة رجل المباراة في الدوري المصري

ووفقا لما هو معلن من قبل رابطة الأندية، فإن اختيار رجل المباراة يكون من خلال المحللين في الاستوديو التحليلي لكل مباراة في قنوات أون سبورتس صاحبة حقوق نقل المباراة، ولكن هذا الأمر يعتمد على أهواء وآراء شخصية وهو ما يجعل اللاعبين في الملعب يشعرون بالظلم لأنه ببساطة كل لاعب يرى نفسه أفضل لاعب في كل مباراة.

قد أتفق مع اعتراض ياسر إبراهيم على عدم اختياره كرجل للمباراة أمام حرس الحدود ولكن ليس على الطريقة بكل تأكيد، فقد ينشغل أي محلل لأي مباراة عن متابعة اللقاء بشكل كامل وبنسبة 100% لأي سبب كان وهو ما يجعل طريقة الاختيار عبثية وتحتاج لتدخل من المسئولين في رابطة الأندية من أجل إيجاد حل دائم وسريع ولا يحمل أي أهواء أو آراء شخصية وتكون واضحة من بداية الموسم لجميع اللاعبين لتفادي تكرار الأمر.

حل أزمة اختيار رجل المباراة

وقد يكون الحل في التعاقد مع شركة تحليل خاصة بالبيانات والإحصائيات للاعبين أثناء المباريات مثلما يحدث في الدوري الإسباني ومن خلالها يتم اختيار رجل المباراة في كل مباراة وهي قد تكون مكلفة نسبيا ولكن منتج الدوري المصري “يستاهل”.

أيضا يمكن الاستعانة بآراء الجماهير من خلال إجراء تصويت عبر القنوات الرسمية لرابطة الأندية في وسائل التواصل الاجتماعي وتكون بنسبة معنية برفقة التحليل البياني والإحصائي لكل لاعب في المباريات.

في النهاية، يجب أن ينظر المسئولون في الكرة المصرية على الشكل العام للدوري الأقدم في المنطقة والأقوى أيضا بنظرة أكبر وأعمق من مجرد تنظيم للمباريات.

