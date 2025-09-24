زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

بعيدا عن مجال تخصصي في الرياضة أكتب اليوم عن تخصص آخر وهو التعليم، حيث أتابع يوميا فيديوهات لمسئولين كبار سواء وزراء أو محافظين في زيارات للمدارس للتأكد من سير العملية التعليمية وهو أمر في غاية الأهمية.

وللأسف كل الفيديوهات تظهر التقصير وتكون (جُرسة) سواء للمديرة التي اكتشف المحافظ وجود بنات (عرايس) في الشارع بدون إذن وفي فيديو آخر المحافظ اكتشف إن فيه طالب نايم في الفصل والمدرسة لم تأخذ بالها. نعم ويبقى السؤال هو ما ينفعش المتابعة من غير كاميرات تصوير وفيديوهات تتسبب في إهانة للمعلم.

وهل يعلم المسئول أنه أول المسئولين عن ذلك قبل مديرة المدرسة وقبل المدرس نفسه؛ لأنه لو أن تلك المتابعة يومية وجادة وبعيدة عن الشو الإعلامي لانصلح حال التعليم الذي توليه أهمية كبيرة.

هل جلس مسئول من هؤلاء مع مدير مدرسة أو مدرس استمع إلى المشاكل التي يعانون منها وهو يقف على قدميه ساعات طويلة يشرح ويستفيض من أجل أن يفهم الطالب؟! هل رأي المدارس المكدسة والفصول ذات الكثافات المرتفعة جدا؟!

هل استمع إلى المدرسين الذين يتحملون عبء ما لا طاقة لأحد به، وهم يحصلون على نصاب من الحصص لوجود عجز في المعلمين؟!

نعم، المعلمون ليسوا ملائكة ولكنهم بشر أيضا يجب علينا أن نحافظ عليهم، وبدلا من جعلهم مادة للتريقة واللوم من قبل المسئول الكبير، علينا أن نوجههم بلطف دون جرح مشاعرهم خاصة وأن الجميع يعلم الظروف التي يعملون فيها.

من فضلكم ليس الفيديو هو الوسيلة التي نعرف من خلالها أن المحافظ شغال ولكن هناك أمور أخرى يشعر بها المواطن العادي في الإقليم الذي يعيش فيه.

ليست دعوة لوقف زيارات السادة المحافظين إلى المدارس، بل أطالب بتكثيفها ولكن دون بروباجندا؛ حفاظا على هيبة المعلم والمربي الفاضل، كيف له أن يوجه تلميذا وقد شاهد من يوبخه ويؤنبه على إهماله.

مطلوب وفورا وقف موضة تصوير زيارة المحافظين للمدارس، مش كده ولا إيه.

