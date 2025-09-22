زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

مع جلسة التحقيق اليوم في اتحاد الكرة مع نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو بشأن أزمته مع نادي الزمالك نؤكد أنه لن يكون الفصل الأخير بل ربما يكون الفصل الأول من تلك القضية والتي على ما يبدو ستستمر فترة ليست بالقصيرة.

نعم هو الفصل الأول لأن القضية شائكة ولا توجد حلول وسط حسب ما تناولته وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، فاللاعب يؤكد أن لديه مستحقات على نادي الزمالك تبلغ 82 مليون جنيه، والزمالك بدوره يطالب اللاعب بـ 22 مليون جنيه.

كيف يتم الفصل وكل طرف يؤكد أن الحق معه؟ فليس الخلاف أن اللاعب يقول إن مستحقاته تبلغ 82 مليون والزمالك يقول مثلاً المستحقات 30 مليونا، بل يؤكد أنه صاحب حق واللاعب عليه 22 مليون جنيه.

وبالتالي فإن قرار الشئون القانونية لن يأتي على هوى الطرفين بأي حال من الأحوال، بل من المفترض أن يحسم الأمر لصالح طرف سواء اللاعب أو النادي، وهنا ستتخذ القضية أبعادًا أخرى بداية من الاستئناف ضد القرار ومن ثم التصعيد لـ (الكاس) المحكمة الرياضية الدولية، وهو الأمر الذي سيلجأ إليه طرف من الطرفين حتمًا ولابد، لأننا لا نتحدث عن مليون أو حتى 10 ملايين بل نتكلم عن عشرات الملايين!

نعم المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا ستكون كلمتها حاسمة في قضية زيزو.

وأتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم أن يفتح ملف مستحقات اللاعبين المحليين الذين حصلوا على أحكام نهائية من شئون اللاعبين في الاتحاد ورغم ذلك لم يحصلوا عليها لأن الأندية تتجاهل تلك الأحكام، ومنهم لاعبون اعتزلوا وأصبحوا في أمسّ الحاجة لحقوقهم… وأنا على يقين أن الاتحاد بدأ بفتح تلك الملفات من أجل إنهائها.

الخلاصة أن قضية زيزو ستنتهي في المكان الذي حددناه، ولكن يبقى موعد الفصل في تلك القضية في علم الغيب!!!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.