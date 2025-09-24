10 ملفات مهمة أمام المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة.

إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المرافق والوحدات المحلية، وتولى أمانة الاجتماع الأستاذ محسن طه مدير عام المجالس واللجان.

مناقشة 10 ملفات في المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية

استهل "مرزوق" الاجتماع بتقديم التهنئة للتنفيذيين وشعب الدقهلية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن تلك المعركة الخالدة غيرت وجه التاريخ ببطولات وبسالة رجال القوات المسلحة.

كما قدم "مرزوق" التهنئة لعدد من القيادات التنفيذية الجديدة التي تولت مهام عملها في قطاعات الزراعة والطب البيطري وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بما تم إنجازه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار البذل والعطاء والجهد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تلبية مطالب المواطنين أبرز تقييمات أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم،

وشدد محافظ الدقهلية على أن الانضباط والعمل الميداني والتواصل مع المواطنين والاستجابة لشكواهم وتلبية احتياجاتهم أولوياتنا لخدمة أهالينا وعنصر أساسي في تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، كما أثنى على الحملات المرورية، مؤكدا على استمرارها لضبط حركة المرور ومنع التكدسات في جميع شوارع المدينة، والمتابعة اليومية لمواقف السيارات والتأكد من السيولة ومنع أي شكل لتكدس المواطنين، وكذلك حملات المرافق لرفع الإشغالات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة تكثيف الحملات على التكاتك ومركبات السير، والتصدي للتلوث السمعي وضبط ومصادرة السماعات المخالفة في جميع المراكز والمدن والأحياء.

كما كلف الإدارة الهندسية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لرخص البناء في جميع مراكز ومدن الدقهلية والمراجعة الدقيقة لها والتأكد من صحتها وسلامة بياناتها قبل إصدارها.

واستعرض "مرزوق" عددًا من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث شدد على ضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء من خلال صيانة معدات الكسح وتطهير البلاعات والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، مبينا أن المتابعة الجادة لعمل المراكز التكنولوجية وسرعة الرد على الشكاوى الحكومية يجب أن تتم في إطار من الانضباط والشفافية.

مواجهة أعمال حرق قش الأرز

وأكد "مرزوق" على أهمية مواجهة أعمال حرق قش الأرز والاستفادة منه من خلال التنسيق بين مديرية الزراعة وإدارة المخلفات والبيئة، فضلًا عن متابعة انتظام العمل بمواقف السيارات لضمان توفير وسائل النقل اللازمة للمواطنين من سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية في إطار التيسير على الأهالي وحل مشكلاتهم اليومية.

استمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع

وشدد "مرزوق" على ضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وحماية المستهلك، مع ضمان توافر السلع الأساسية، مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، منوها إلى أهمية الإسراع في إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقاتها، إلى جانب حسم ملفات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

وأشار "المحافظ" خلال الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجهًا السكرتير العام المساعد بمتابعة معدلات التنفيذ اليومية لهذه التعديات، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها.

كما استعرض "المحافظ" مسابقة اختيار أفضل مدينة وحي وقرية ووحدة خدمية تقدم خدمة متميزة للمواطنين وفق معايير موضوعية، مؤكدًا أن الهدف هو خلق مناخ تنافسي إيجابي بين الوحدات المحلية لتحسين مستوى الخدمات.

عمال النظافة في القلب من المنظومة وفي مقدمة أولوياتنا

وكلف محافظ الدقهلية مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بصرف مستحقات مقاولي النظافة ومرتبات العمال في موعدها مشيرا إلى أن عمال النظافة في القلب من المنظومة وفي مقدمة أولوياتنا، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدائمة لمنظومة النظافة ومنع وجود أي تجمعات قمامة حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري، ورفع أي إشغالات تعوق حركة السير والمرور بالشوارع، وسرعة الانتهاء من أعمال رصف شارع الجلاء.

صرف الأدوية ومنع وجود أي نواقص فيها

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بمتابعة العمل بالمستشفيات وانتظام حضور الأطقم الطبية والتمريض في مواعيد العمل الرسمية والالتزام بالزي الرسمي (البالطو)، وتلبية احتياجات المرضى والمترددين، كما وجه لمدير التأمين الصحي بمتابعة العمل في عيادات التأمين الصحي على مستوى المحافظة وصرف الأدوية ومنع وجود أي نواقص فيها والعمل الجاد لحل مشاكل المرضي.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الدقهلية مدير مديرية الطب البيطري بمتابعة العمل بالمجازر والتصدي لأي حالات ذبح خارج السلخانة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة، كما وجه لوكيل وزارة الري بتطهير الترع والمصارف ومنع وجود أي تراكمات فيها، كذلك وجه لرئيس مدينة طلخا بسرعة الانتهاء من تسكين سوق طلخا المطور.

وتطرق "المحافظ" إلى متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، مشددًا على الالتزام بالانتهاء منها في المواعيد المحددة لتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانضباط وتكثيف العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين بما يحقق استجابة فورية لمطالبهم ورفع مستوى رضاهم

العمل بروح الفريق الواحد

وشدد اللواء "مرزوق" على أن التحديات التي تواجهها المحافظة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والحرص على الابتكار في إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها من أجل مستقبل أفضل لمحافظة الدقهلية وأبنائها.

كما توجه بالشكر إلى القيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت في قطاع المواقف والقضاء على التكدسات المرورية تعد نموذجًا للعمل الجماعي الفعال.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن أهالي الدقهلية يستحقون الأفضل دائمًا، وأن المسؤولية تحتم على الجميع أن يكونوا عند مستوى ثقة المواطنين بما يقدمونه من خدمات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن تصعيد نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء سيتم وفقًا لمعايير الكفاءة وحسن الأداء بما يضمن تطوير مستوى العمل التنفيذي بالمحافظة.

