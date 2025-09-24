لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية تنظم زيارة ميدانية لوفد رواندي رفيع المستوى

نظمّت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، برنامج زيارة ميدانية لوفد رواندي رفيع المستوى يرافق رئيس جمهورية رواندا خلال زيارته الحالية إلى مصر.

وشملت الزيارة جولة إلى عدد من المصانع الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم إعداد برنامج مكثف للاطلاع على أبرز الصناعات المصرية في قطاعات الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والأدوية، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية.

وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، أن اللجنة حرصت على تقسيم الوفد إلى أربع مجموعات متخصصة، بحيث تتوجه كل مجموعة إلى المصانع المعنية بمجالها، بما يتيح فرصة أكبر للتعرف عن قرب على الإمكانات التصنيعية المصرية، وبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ورواندا

وقال الجبلي: “هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ورواندا، كما أنها تفتح آفاقًا واسعة لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة”.

وأضاف: “رواندا من الأسواق الواعدة في أفريقيا، وهناك فرص كبيرة للشركات المصرية للدخول إلى السوق الرواندي بمنتجاتها عالية الجودة، خاصة في مجالات الأدوية ومواد البناء والصناعات الغذائي”.

وأشار إلى أن الوفد الرواندي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالقدرات الصناعية المصرية في مدينة السادس من أكتوبر، التي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات يضع على رأس أولوياته تعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لدعم التكامل الاقتصادي في القارة.

رواندا سوق واعد في القارة الأفريقية

وأكد الدكتور شريف الجبلي أن رواندا تمثل سوقًا واعدًا في القارة الأفريقية، كما أنها تُعد منفذًا مهمًا لتوريد العديد من المنتجات إلى سوق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يُعتبر من أكبر وأهم الأسواق الاستراتيجية في أفريقيا.

وأضاف أن مصر بصدد إنشاء منطقة لوجستية في العاصمة الرواندية كيجالي، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية ودعم تواجد المنتجات المصرية في أسواق وسط وشرق أفريقيا.

وتأتي هذه الجولة بالتوازي مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رواندي رفيع المستوى إلى مصر برفقة الرئيس الرواندي، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.

