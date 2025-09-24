اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

اعتقلت قوات الأمن القرغيزي 24 من قادة وممثلي الوزارات والدوائر خلال اجتماعهم مع رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان كامشيبيك تاشييف بتهم الفساد على معبر حدودي.

الوضع في معبر "تشالدوفار-أفتودوروزني" على الحدود مع كازاخستان

وذكرت لجنة الدولة للأمن القومي أن الاجتماع ركز على الوضع في معبر "تشالدوفار-أفتودوروزني" على الحدود مع كازاخستان في منطقة تشوي حيث تم الكشف عن مخطط فساد كبير هناك.

وتبين أن موظفي مصلحة الضرائب والسلامة البيطرية والنباتية ومراقبة الوزن والأبعاد التابعة لوزارة النقل بالتعاون مع حرس الحدود، نظموا استيرادا غير قانوني للبضائع من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باستخدام وثائق وهمية، حيث تم تزوير البيانات الفعلية حول حجم وقيمة البضائع المستوردة.

تحويل رشاوى لموظفي الجهات الحكومية لإخفاء السلع المهربة

وأكدت اللجنة تورط عضو في المجلس المحلي لقرية تشالدوفار في قرغيزستان ومواطن أوزبكي في هذه العملية، واستوردا سلعا غير مشروعة من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باستخدام وثائق مزورة، وعمد هذان الشخصان بانتظام إلى تحويل رشاوى لموظفي هذه الجهات الحكومية لإخفاء السلع المهربة.

وتم اعتقال المسئول القرغيزي والمواطن أوزبكي في 18 سبتمبر الجاري، واعترفا بتورط 7 مسؤولين في الضرائب و6 من موظفي حرس الحدود و7 موظفين في خدمات الصحة النباتية و4 ضباط في مراقبة الوزن والأبعاد في عمليات الفساد.

عزل جميع المسئولين ومصادرة ممتلكاتهم

وأفاد تاشييف بورود تقارير مماثلة عن فساد في نقاط حدودية أخرى، مثل نقطتي "أك-زول-أفتودوروجني" و"أك-تيليك-أفتودوروجني" في منطقة تشوي.

وأمر بعزل جميع المسئولين ومصادرة ممتلكاتهم وإجراء تحقيق شامل لتحديد المتورطين في مخطط الفساد واحتجازهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.