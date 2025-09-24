الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

إعتقال مسؤولون فى
إعتقال مسؤولون فى قرغيزستان، فيتو

اعتقلت قوات الأمن القرغيزي 24 من قادة وممثلي الوزارات والدوائر خلال اجتماعهم مع رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان كامشيبيك تاشييف بتهم الفساد على معبر حدودي.

 

 الوضع في معبر "تشالدوفار-أفتودوروزني" على الحدود مع كازاخستان 

وذكرت لجنة الدولة للأمن القومي أن الاجتماع ركز على الوضع في معبر "تشالدوفار-أفتودوروزني" على الحدود مع كازاخستان في منطقة تشوي حيث تم الكشف عن مخطط فساد كبير هناك.

وتبين أن موظفي مصلحة الضرائب والسلامة البيطرية والنباتية ومراقبة الوزن والأبعاد التابعة لوزارة النقل بالتعاون مع حرس الحدود، نظموا استيرادا غير قانوني للبضائع من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باستخدام وثائق وهمية، حيث تم تزوير البيانات الفعلية حول حجم وقيمة البضائع المستوردة.

 تحويل رشاوى لموظفي الجهات الحكومية لإخفاء السلع المهربة

وأكدت اللجنة تورط عضو في المجلس المحلي لقرية تشالدوفار في قرغيزستان ومواطن أوزبكي في هذه العملية، واستوردا سلعا غير مشروعة من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باستخدام وثائق مزورة، وعمد هذان الشخصان بانتظام إلى تحويل رشاوى لموظفي هذه الجهات الحكومية لإخفاء السلع المهربة.

وتم اعتقال المسئول القرغيزي والمواطن أوزبكي في 18 سبتمبر الجاري، واعترفا بتورط 7 مسؤولين في الضرائب و6 من موظفي حرس الحدود و7 موظفين في خدمات الصحة النباتية و4 ضباط في مراقبة الوزن والأبعاد في عمليات الفساد.

عزل جميع المسئولين ومصادرة ممتلكاتهم

وأفاد تاشييف بورود تقارير مماثلة عن فساد في نقاط حدودية أخرى، مثل نقطتي "أك-زول-أفتودوروجني" و"أك-تيليك-أفتودوروجني" في منطقة تشوي.

وأمر بعزل جميع المسئولين ومصادرة ممتلكاتهم وإجراء تحقيق شامل لتحديد المتورطين في مخطط الفساد واحتجازهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لجنة الدولة للأمن القومي الأمن القرغيزي قرغيزستان معبر تشالدوفار-أفتودوروزني كازاخستان إخفاء السلع المهربة

مواد متعلقة

مهرجان القلعة الـ 33، هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح المحكى

سفيرة مصر في كازاخستان: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة دون مشكلات فنية

محافظ جنوب سيناء يزور سفير كازاخستان بالقاهرة تأكيدًا على عمق التعاون المشترك

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads