الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قافلتان طبيتان لعلاج المرضى غير القادرين بقرى الفيوم

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنها نظمت قافلتين طبية استهدفتا توقيع الكشف الطبي على عدد 512 مريضا غير القادرين بقرى مراكز محافظة الفيوم، وشارك في الحملة مستشفى جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية.

دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم: إن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

معايير اختيار المستفيدين والخدمات المقدمة لهم

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيدين من  الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون بلا عائل سواء أرامل أو أيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من العمل.

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية وقعت بروتوكولا لتوصيل المياه لـ 3000 منزل مجانا

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب مجانا إلى 382 أسرة من الأولى بالرعاية

وأشارت إلى أن القافلتين تضمنتا إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى صرف العلاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اجراء الفحوصات التحاليل الطبية اللازمة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم المؤسسات التنموية المجتمع المدنى المستشفي الجامعي بالفيوم

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

مصرع أحد مصابي انهيار مطحنة غلال بالفيوم

مصرع عامل فراشة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالفيوم

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم القاهرة

إصابة 5 أشخاص في اندلاع حريق ببرج سكني من 12 دورا بالفيوم

سقوط فتاة من شرفة منزل بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إخماد حريق شب في توك توك بالفيوم

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads