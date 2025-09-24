قافلتان طبيتان لعلاج المرضى غير القادرين بقرى الفيوم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنها نظمت قافلتين طبية استهدفتا توقيع الكشف الطبي على عدد 512 مريضا غير القادرين بقرى مراكز محافظة الفيوم، وشارك في الحملة مستشفى جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية.

دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم: إن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

معايير اختيار المستفيدين والخدمات المقدمة لهم

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وأن المستفيدين من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون بلا عائل سواء أرامل أو أيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من العمل.

وأشارت إلى أن القافلتين تضمنتا إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى صرف العلاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

