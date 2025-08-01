سفيرة مصر في كازاخستان: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة دون مشكلات فنية

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025، قالت السفيرة ابتسام رخا سفيرة مصر في كازاخستان، إن انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة دون مشكلات فنية.

سفيرة مصر في كازاخستان: انتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة

ووجهت خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، الشكر للمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وكل فريق العمل في الهيئة على الدعم والمساعدة في التحضير للعملية الانتخابية، مؤكدة، أن الدعم مستمر على مدار الساعة.

وفي السياق ذاته قال نادر زكي سفير مصر في كوريا الجنوبية، إنّ الأمور تسير بكل سلاسة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بالخارج، موجها الشكر للدعم الفني.

المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصرية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، أن العملية الانتخابية بدأت في التوقيت المقرر وهو التاسعة صباحا بتوقيت كوريا.

وتابع: «الأمور تسير بكل سلاسة بدعم من السلطات الكورية، ولا توجد أي ملاحظات غير إيجابية».

انتخابات مجلس الشيوخ المصرية 2025

وبدأ المواطنون المصريون صباح اليوم الجمعة في التوافد على مقار البعثات الدبلوماسية في عدد من الدول الأوروبية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

وفتحت قنصليات وسفارات مصر بكل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا وفرنسا أبوابها فى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى لاستقبال أبناء مصر بالخارج للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس في الجولة الأولى عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

ويحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي..

وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد ولم يدلوا بأصواتهم، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

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