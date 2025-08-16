السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان القلعة الـ 33، هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح المحكى

الفنان هشام عباس
الفنان هشام عباس

 تقام مساء الإثنين المقبل 3 حفلات على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة.  

 

فرقة كايرو كافيه بمهرجان القلعة للموسيقى

 فى الثامنة مساءً تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى علي شرف حفلًا بمشاركة المغنيتين ليديا لوتشيانو وأمنية أبو بكر، يتضمن مختارات متنوعة لمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة منها (قلبى ومفتاحه، يا جميل ياجميل، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، طير بينا يا قلبى، أهواك) وغيرها إلى جانب نماذج من مؤلفات علي شرف الخاصة منها (تخيل ولونجاية).

فلكلور كازاخستان بمهرجان القلعة

 وفى التاسعة مساء وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية تقدم فرقة إقليم جيتيسو الفلهارمونية من دولة كازاخستان نماذج من فنونها التراثية التقليدية، وتشمل مختارات من الأعمال الفلكلورية إلى جانب لوحات استعراضية تجسد جانبًا من العادات المحلية.

حفل هشام عباس على مسرح محكى القلعة

وفى العاشرة مساء يتغنى النجم هشام عباس ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بباقة من أشهر أعماله الخاصة وتترات المسلسلات الدرامية التى أداها منها (ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وأنا أعمل إيه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان، يتربى فى عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكيلي عنها) وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان القلعة للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية الفنان هشام عباس مسرح محكى القلعة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads