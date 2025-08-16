مهرجان القلعة الـ 33، هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح المحكى

تقام مساء الإثنين المقبل 3 حفلات على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة.

فرقة كايرو كافيه بمهرجان القلعة للموسيقى

فى الثامنة مساءً تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى علي شرف حفلًا بمشاركة المغنيتين ليديا لوتشيانو وأمنية أبو بكر، يتضمن مختارات متنوعة لمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة منها (قلبى ومفتاحه، يا جميل ياجميل، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، طير بينا يا قلبى، أهواك) وغيرها إلى جانب نماذج من مؤلفات علي شرف الخاصة منها (تخيل ولونجاية).

فلكلور كازاخستان بمهرجان القلعة

وفى التاسعة مساء وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية تقدم فرقة إقليم جيتيسو الفلهارمونية من دولة كازاخستان نماذج من فنونها التراثية التقليدية، وتشمل مختارات من الأعمال الفلكلورية إلى جانب لوحات استعراضية تجسد جانبًا من العادات المحلية.

حفل هشام عباس على مسرح محكى القلعة

وفى العاشرة مساء يتغنى النجم هشام عباس ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بباقة من أشهر أعماله الخاصة وتترات المسلسلات الدرامية التى أداها منها (ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وأنا أعمل إيه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان، يتربى فى عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكيلي عنها) وغيرها.

