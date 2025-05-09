طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل العجة المقلية، العجة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهى عبارة عن بيض بالخضراوات ومناسبة لجميع الوجبات الرئيسية.

وطريقة عمل العجة المقلية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها، لإسعاد أفراد الأسرة، حيث لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل العجة المصرية.

مكونات عمل العجة المقلية:-

4 بيضات

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

نصف كوب بقدونس مفروم

2 فص ثوم مهروس

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة كمون

ملعقتان كبيرتان دقيق (اختياري للتماسك)

زيت للقلي

طريقة عمل العجة المقلية:-

في وعاء كبير، نكسر البيض ونخفقه جيدا.

نضيف البصل والطماطم والبقدونس والثوم إلى البيض ونخلطهم جيدا.

نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون، ويمكن إضافة الدقيق للحصول على قوام متماسك أكثر.

نسخن كمية من الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

نصب خليط العجة في المقلاة ونفرده بالتساوي.

نغطي المقلاة ونترك العجة حتى تنضج من الأسفل (حوالي 5 دقائق).

باستخدام طبق مسطح، نقلب العجة على الوجه الآخر ونعيدها إلى المقلاة لتنضج الوجه الثاني.

بعد أن تنضج تمامًا ويصبح لونها ذهبي من الجانبين، نرفعها من النار ونقدمها ساخنة.

طريقة عمل العجة المقلية

فوائد البيض للصحة

والعجة محضرة من البيض، وبالتالى قيمتها الغذائية عالية لما فى البيض من عناصر مهمة يحتاجها الجسم، ومن فوائد البيض للصحة:-

البيض هام لنمو دماغ الجنين، البيض يحتوي على مادة الكولين وأوميجا 3 وعدد الأحماض الدهنية، والتي تعمل على تطور نمو دماغ الجنين بشكل عام، كما أنه يمنع تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين.

يمكن للمرأة الحامل التي لا تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن تتناول من بيضة إلى اثنتين كل يوم، أما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة، فلابد من تجنب صفار البيض.

يحتوي البيض على مادة غذائية نادرة تسمى "الكولين"، وهي مادة ضرورة لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ.

البيض غني بالسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين A، D،B، المهمة للحامل.

البيض يحتوي على "اللوتين"، "زياكسانثين" وفيتامين (أ)، وهي عناصر غذائية هامة لازمة تحمي البصر من الضعف.

البيض يمنح الشبع لفترة طويلة، خاصة عند تناوله في وجبة الإفطار، ولذلك هو الأفضل عند اتباع نظام للتخلص من الوزن الزائد، كما أن البيض منخفض السعرات الحرارية، وهذا يجعله عنصرا أساسيا من أي نظام غذائي، لفقدان الوزن.

البيض غني بالبروتينات التي تعتبر ضرورية أثناء الحمل، حيث إنها تساعد في بناء خلايا الجنين.

تناول البيض بانتظام يجعل هذه الجسيمات أكبر، وبالتالي ستكون أكثر صعوبة في أن يحملها الدم، والأسهل أن يطردها.

البيض يزيد من الكوليسترول الجيد في الدم، ومن البروتينات الدهنية عالية الكثافة في الدم، مما يقلل من مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

البيض يعد من أهم الأطعمة التي تساعد على تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالامتلاء لفترة طويلة خاصة إذا تم تناوله على وجبة الإفطار، كما أن البيض يحتوي على فيتامين «أ» والبروتين، مما يساعد الجسم على أن يبقى حيويا ونشيطا طوال اليوم، لذا يجب تناول بيضة مسلوقة على الإفطار يوميا أثناء فترة الريجيم.

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