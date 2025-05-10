السبت 10 مايو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير

الخبيزة، فيتو
الخبيزة، فيتو

طريقة عمل الخبيزة، الخبيزة من الخضراوات الورقية الشهيرة التي تقدم بطرق مميزة في مصر وهي تعتبر من الأكلات الشعبية التي لها عشاقها، ولها مواسم محددة.

وطريقة عمل الخبيزة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، فهي طيبة المذاق.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الخبيزة.

مكونات عمل الخبيزة:

2 ربطة خبيزة تغسل جيدًا وتفرم ناعم.

1 بصلة متوسطة مفرومة.

3 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ماء كمية كافية للسلق.

 

طريقة عمل الخبيزة:

  • توضع الخبيزة المفرومة في قدر به ماء مغلي وتترك على نار متوسطة لمدة 10–15 دقيقة حتى تطرى وتصبح خضراء داكنة.
  • تصفى الخبيزة من الماء، وتهرس أو تخلط باستخدام الخلاط اليدوي أو العادي حتى تصبح ناعمة.
  • في مقلاة، يسخن الزيت ثم يضاف البصل حتى يذبل، ثم يضاف الثوم ويقلب حتى يتحمر قليلا وتظهر رائحته.
  • تضاف الخبيزة المهروسة إلى المقلاة وتقلب جيدًا مع البصل والثوم، وتترك على نار هادئة لمدة 5–10 دقائق حتى تتجانس النكهات.
  • تقدم الخبيزة ساخنة مع الخبز، ويمكن تقديمها بجانب الليمون أو الفلفل الحار حسب الرغبة.
طريقة عمل الخببزة
طريقة عمل الخببزة

ولعمل الملوخية 

مكونات عمل الملوخية:

كوبان من الملوخية المفرومة (طازجة أو مجمدة)

4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة

ملعقتان كبيرتان سمن أو زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

دجاج مسلوق أو لحم (اختياري للتقديم)

 

طريقة عمل الملوخية:

  • في قدر على النار، ضعي مرق الدجاج أو اللحم واتركيه حتى يغلي.
  • أضيفي الملوخية المفرومة تدريجيا إلى المرق مع التحريك المستمر على نار هادئة حتى تبدأ في الغليان الخفيف.
  • لا تتركي الملوخية تغلي كثيرًا حتى لا تفقد قوامها.
  • في مقلاة صغيرة، سخني السمن أو الزيت، ثم أضيفي الثوم المفروم والكزبرة الجافة، وقلبي حتى يتحول لون الثوم إلى الذهبي وتظهر رائحة الطبية الشهية.
  • أضيفي خليط الثوم والكزبرة مباشرة إلى الملوخية وقلبي برفق.
  • قدمي الملوخية ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الخبز، ويمكنك إضافة قطع الدجاج أو اللحم حسب الرغبة.
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طريقة عمل الملوخية المجمدة، وتفريزها في البيت

 

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الخببزة طريقة عمل الخبيزة مكونات عمل الخبيزة الأكلات المصرية الشعبية الملوخية الشيف سارة أحمد

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