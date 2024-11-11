طريقة عمل القرنبيط، أكلة شعبية مذاقها لا يقاوم

طريقة عمل القرنبيط، القرنبيط من الخضروات الشتوية الشهيرة التى لها مذاق مميز فى حالة تحضيره بالطريقة الشعبية المصرية.

وطريقة عمل القرنبيط، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل القرنبيط.

مكونات عمل القرنبيط:-

رأس من القرنبيط

نصف ربطة بقدونس مفروم

نصف ربطة كسبرة مفرومة

نصف ربطة شبت مفروم

ثمرة طماطم مفرومة

بصلة مفرومة

ملح وفلفل

بهارات

كمون

رشة شطة

1 كوب دقيق

1/2 كوب نشا

1 بيضة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة عمل القرنبيط:-

اسلقى القرنبيط ثم قومي بتقسيم القرنبيط إلى زهيرات صغيرة.

في وعاء، اخلطي الدقيق والنشا والملح والفلفل والخضروات والتوابل.

زودى الماء مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

اخفقي البيضة في وعاء آخر، وضيفيها إلى خليط الدقيق والخضروات.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

غمسي زهيرات القرنبيط فى خليط الدقيق والنشا.

اقلي الزهيرات في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

اخرجي القرنبيط من الزيت وضعيه على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد.

قدميه ساخنًا مع صوص الزبادي أو الصوص الحار.

القرنبيط

فوائد القرنبيط

والقرنبيط من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد القرنبيط:-

يحتوي على عنصر الـ"جلوكورافانين"؛ الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد.

يحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما من العناصر التي تحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

القرنبيط يحتوي على كمية عالية من الألياف، مما يجعله الأفضل للجهاز الهضمي، ويمكنه أن يقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.

مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة والالتهاب،، كما يحتوي على مضادات الأكسدة؛ "الكاروتينويد والفلافونويد"، وهي مضادة للسرطان، ويمكن أن تقلل من خطر العديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب.

يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يعزز عمل الجهاز المناعي.

القرنبيط منخفض في السعرات الحرارية، فكل كوب منه يحتوي على 25 سعرًا حراريًّا فقط، لذلك يمكنك أن تأكل الكثير منه دون زيادة في الوزن ولأنه مصدر جيد للألياف، فهو يبطئ الهضم ويعزز الشعور بالشبع.

والقرنبيط غني بمادة الكولين وهو عنصر غذائي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا، وتوليف الحمض النووي ودعم عملية التمثيل الغذائي، ويشارك الكولين أيضا في نمو المخ، وإنتاج الناقلات العصبية، الضرورية لصحة الجهاز العصبي صحي.

يمنع تراكم الكوليسترول من التراكم في الكبد.

غني بالكالسيوم، وهو متفرد في ذلك بين بقية الخضروات، لذلك فهو هام لتقوية وبناء العظام.

غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة تعزز الذاكرة وتزيد من معدلات الذكاء.

له خصائص مضادة للالتهابات وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول"، الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية.