استشهاد مهاجم نادي شباب رفح برصاص الاحتلال خلال انتظاره المساعدات

استُشهد مهاجم "نادي شباب رفح"، محمد السطري (36 عامًا)، اليوم الأربعاء، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة "الشاكوش" شمالي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما كان ينتظر المساعدات أسوة بآلاف المواطنين في القطاع.

بدأ السطري مشواره الرياضي مع "نادي القادسية الرفحي"، وساهم في صعوده التاريخي من دوري الدرجة الرابعة إلى الدرجة الممتازة موسم 2016-2017، وانتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى "نادي خدمات رفح"، حيث تُوّج معه بلقب كأس السوبر على حساب شباب خانيونس، وحقق وصافة الدوري الممتاز.

كما لعب السطري في صفوف "شباب رفح" لموسم واحد تُوّج فيه ببطولة كأس غزة، قبل أن يُعار إلى نادي الصداقة، ثم انتقل إلى "نادي التفاح" وساهم بصعوده إلى الدرجة الممتازة موسم 2019-2020، وكرر الإنجاز ذاته مع "الأهلي" و"خدمات النصيرات"، إضافة إلى مشاركته مع أندية "خدمات المغازي" و"الجماعي".

حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني

بفضل هذه الإنجازات، أُطلق عليه لقب "رحّالة لاعبي غزة" و"تعويذة الصعود" بعد أن ساهم في تأهل أربعة أندية إلى دوري الدرجة الممتازة.

اضطر السطري إلى النزوح من منزله في "الحي السعودي" برفح إلى منطقة المواصي بخان يونس، جراء حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.

وخلال العدوان، قدّم "نادي خدمات النصيرات" الذي لعب له السطري سابقًا عددًا من الشهداء البارزين، منهم قائده محمد أبو زايد (15 يناير 2024)، وحارس المرمى محمد الغفاري (28 نوفمبر 2023)، وصانع الألعاب طارق الهور (27 أكتوبر 2023).

وبحسب بيانات وكالة فلسطين الرياضية، ارتفع عدد الشهداء الرياضيين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 810 شهداء، بينهم نحو 370 لاعب كرة قدم، فيما دمّر الاحتلال أكثر من 288 منشأة رياضية، كما سُجل فقدان 119 رياضيًا فلسطينيًا، واعتقال 29 آخرين من قبل قوات الاحتلال.

إبادة جماعية في قطاع غزة

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 232 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع.

