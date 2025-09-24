الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ملك الأردن: نسعى لحل أزمة غزة ولا نريد صراعًا جديدا بالضفة الغربية

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، خلال مشاركته في اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك أمس الثلاثاء بدعوة من الولايات المتحدة وقطر، استعداد الدول المشاركة للعمل مع واشنطن على خطة شاملة تنهى الحرب والمعاناة فى غزة.

تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق 

وشدد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى ضرورة استعادة الاستقرار في الضفة الغربية، وقال: "بينما نعمل لحل الصراع في غزة، لا نريد أن نرى صراعًا آخر يندلع في الضفة الغربية".

الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس

وحذر من أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس سيقوّض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأكد الدور المهم للولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب على غزة وتحقيق السلام العادل.

 

