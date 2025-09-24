الأربعاء 24 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين يرد على إهانة ترامب: روسيا دب وليست نمرا

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

رد الكرملين اليوم الأربعاء، على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أن موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.

لا وجود لشيء اسمه دب من ورق

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لإذاعة "آر بي سي" إن "روسيا دب وليست نمرا من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق"، مضيفا أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر في الوقت نفسه "جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تحولًا جذريًا في موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ترامب أن أوكرانيا قادرة على استعادة أراضيها المحتلة بدعم من الناتو والولايات المتحدة، واصفًا روسيا بأنها "نمر من ورق" الذي يعاني اقتصاديًا وعسكريًا. 

كما قال بيسكوف إن الاقتصاد الروسي "يحافظ على استقراره" رغم العقوبات الغربية المستمرة منذ اندلاع الحرب، مع إقراره بوجود "مشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية"، لكنه أكد أن موسكو قادرة على التعامل معها وضمان استمرار عجلة النمو.

روسيا لا تملك أي بديل عن مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة

وأكد الناطق باسم الكرملين أن "روسيا لا تملك أي بديل عن مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة" التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الأهداف التي أعلنها بوتين منذ البداية لا تزال قائمة، وهي "ضمان مصالح روسيا وحماية مستقبلها لأجيال مقبلة". 

وفي الملف العسكري، قال بيسكوف إن القوات الروسية "تتقدم على جميع الجبهات"، معتبرا أن "مسار الحرب واضح" وأن موسكو ماضية في استراتيجيتها، وذلك ردًا على تصريحات ترامب التي رجح فيها أن تتمكن أوكرانيا من استعادة جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا.

 

